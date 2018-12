Entrega Gobernadora Pavlovich becas a jóvenes de preparatoria

* Suman más de 26 mil becas en el presente ciclo escolar

Hermosillo, Sonora, diciembre 14 de 2018.- El Gobierno del Estado ha entregado 26 mil 721 becas a niñas y niños de educación Básica, en el actual ciclo escolar, ya que su formación y aprendizaje son las herramientas más importante para salir adelante y cumplir sus metas, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Lo anterior, al encabezar la entrega de 675 becas a jóvenes de preparatorias de Sonora, en un esfuerzo conjunto con el programa Bécalos de Fundación Televisa.

La gobernadora Pavlovich explicó que se está apoyando a estudiantes de nivel Medio Superior por excelencia académica, desempeño artístico, deportivo y por trayectoria en sus estudios.

“No se cansen de trabajar y de ser disciplinados, la educación es lo que nos va llevar siempre a alcanzar metas, a ser hombres y mujeres de bien, hemos entregado 26 mil 721 becas, pero estas 675 becas son distintas, es otra convocatoria donde participa la Fundación Televisa, donde nosotros ponemos una parte y es así como logramos los fondos para que ustedes tengan oportunidades y sean apoyados por su talento y su trayectoria”, expresó.

La gobernadora mandataria estatal llamó a los estudiantes presentes en las instalaciones del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJuventud) a no rendirse en su formación académica e ir más allá del aprendizaje en las aulas.

“La mejor herramienta para salir adelante en esta vida es la educación, no hay otra, y la educación es la que te lleva a alcanzar tus metas, no dejen de soñar, no dejen de atreverse a hacer cosas distintas, a hacer cosas con imaginación e innovación, atrévanse también a ser emprendedores, pueden ustedes emprender muchas cosas”, destacó.

Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, explicó que a cada uno de los estudiantes se le otorga un apoyo promedio de 600 pesos mensuales, el cual representa un estimado de 7 mil 200 pesos al año, y en esta ocasión se entregó lo correspondiente al ejercicio de septiembre a diciembre.

“Es un programa en conjunto con Fundación Televisa, consiste en apoyar a jóvenes de preparatoria, originalmente este programa era dirigido a alumnos de tercer grado de preparatoria, este año conseguimos que lo pudiéramos extender a primero y segundo año, vamos a becar a 675 jóvenes, el programa del Gobierno del Estado está financiando con 3 millones de pesos y Televisa está poniendo un millón 600 mil pesos y remanentes que teníamos de otros años, estamos ejerciendo un recurso de 5 millones de pesos”, mencionó.

Ángeles Marisol Sesma Muñoz, estudiante de quinto semestre del Cobach Villa de Seris, en representación de los jóvenes beneficiados, agradeció a las autoridades y la Fundación Televisa por la entrega de estos apoyos, ya que representan una motivación para seguir adelante con sus estudios.

“Lo primero que expresaré es un sincero agradecimiento a Bécalos como institución privada, y al Gobierno del Estado por el esfuerzo mutuo para incentivar a los jóvenes destacados académica, deportiva, cultural y socialmente, que necesitamos de su ayuda económica para continuar con nuestra formación”, subrayó.

Presentes: Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Brianda Vívian Martínez, directora del ISJuventud; y los estudiantes José Alejandro Rodríguez Ramírez, del Cobach Villa de Seris; Martín Eduardo Dórame Favela, del CECyTES Hermosillo número 5; María Fernanda Romo Escalante, del Cobach Hermosillo 8; y María Guadalupe Munguía Quijada, del Cedart.

EN DATOS

Entrega de becas a estudiantes de preparatoria

Programa Bécalos de Fundación Televisa en conjunto con el Gobierno del Estado

Estudiantes beneficiados: 675

Apoyo mensual promedio otorgado: 600 pesos

Becas entregadas a estudiantes de nivel básico en ciclo escolar 2018-2019: 26 mil 721