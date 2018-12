¡La alcaldesa de Hermosillo le sigue los pasos a la gobernadora y ella también correrá 600 empleados del ayuntamiento!

* Que bonita navidad le están dando a los sonorenses, se pasan los gobernantes

Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La vedad no es por jorobar en contra ni de Claudia ni de Celida, finalmente no les merezco ni tan siquiera un vaso de agua y además no lo aceptaría, pero la gran verdad se están pasando de lanzas estas dos gobernantes, una gobernadora que corre 1500 empleados en plena época navideña sin pensar que pasara con esa pobre gente que se quedara sin empleo.

Y ahora sale públicamente la presidenta municipal de Hermosillo secundando y siguiéndole los pasos a Claudia diciendo Celida que ella también correrá a 600 trabajadores del ayuntamiento para ahorrarse supuestamente 300 millones de pesos.

Nosotros quisiéramos saber que hacen con tanto dinero porque también Claudia dice que correrá 1500 trabajadores para ahorrarse 600 millones, entonces ellas son gobernantes ahorradoras pues que se vallan a trabajar como gerentas de los bancos si son muy buenas ahorradoras, ¿Porque el pobre pueblo siempre tiene que pagar este tipo de decisiones?, tan mal tomadas si ningún sentido humano.

Pero en fin así quieren manejar más dinero los gobernantes como Claudia y ahora Celida, la verdad están dejando muy mal sabor de boca ante los sonorenses, y si no al tiempo amigos lectores.