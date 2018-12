Cada año deben vacunarse contra la Influenza: Salud

Hermosillo, Sonora, diciembre 10 de 2018.- Aún existe la creencia en algunas personas que si ya se aplicaron la vacuna no es necesario volverlo a hacer, lo cual es incorrecto, ya que el virus que circula cada temporada es diferente, indicó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud explicó que el virus tiene un ciclo bianual, por lo que cada dos años se vuelve más fuerte y se presentan más casos de los ocurridos en la temporada anterior.

Es muy importante mencionar, agregó, que el riesgo de que se presenten formas graves y con ello fallecimientos aumenta, sobre todo en las personas con factores de riesgo, quienes deben aplicarse la vacuna contra la influenza para estar protegidos desde este mes, ya que en enero y febrero es cuando ocurre un repunte mayor de casos.

“Las personas que presentan mayor riesgo son los menores entre los 6 meses y los 5 años de edad, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, quienes presenten obesidad, diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del corazón, VIH, cáncer, entre otros”, añadió.

La vacuna contra la influenza es segura y se encuentra disponible en los Centros de Salud, protege contra los virus circulantes esta temporada y previene la enfermedad o minimiza sus efectos, evitando formas graves de la enfermedad que pueden poner en peligro la vida.

Álvarez Hernández agregó que de acuerdo a los registros epidemiológicos de la Secretaría de Salud, prácticamente todas las personas que fallecieron por influenza en temporadas anteriores no se habían aplicado la vacuna, de ahí la importancia de que lo hagan.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que se propaga fácil y rápidamente en escuelas, asilos, lugares de trabajo y ciudades, y su afectación al ser humano oscila entre tres y siete días, dependiendo de la severidad.

“Si se presenta fiebre, tos de cualquier tipo, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general y fatiga, no debe automedicarse y acudir de inmediato a su unidad de salud para atender oportunamente la enfermedad”, concluyó el funcionario estatal.