Propone diputado Orlando Salido intensificar campaña para prevenir el suicidio en Sonora

Hermosillo, Sonora a 6 de diciembre del 2018.- El diputado del Partido del Trabajo, Orlando Salido Rivera presentó un exhorto para que la Secretaria de Salud intensifique su campaña de prevención para evitar el suicidio en niñas, niños y adolescentes en Sonora.

En la sesión de este jueves, el legislador presentó la iniciativa con la intención de reducir el número de casos en el estado. La propuesta fue aprobada…

Salido Rivera, mencionó que los esfuerzos tienen que estar enfocados hacia la prevención en niñas, niños y adolescentes, y aunque la Secretaría tiene una campaña “No vamos a darte cifras del suicidio. Vamos a darte razones para que sigas viviendo”, es importante intensificarla para que no se vuelva a registrar un caso más.

“Me parece que la campaña no está lo suficientemente masificada y creo que se debe de hacer hasta lo imposible para evitar los suicidios en niñas, niños y adolescentes, para eso puede usar las redes sociales, hasta el cansancio y más, y no para promover las comparecencias de este Congreso, para eso los ciudadanos pagan sus impuestos”, señaló.

El diputado señaló que actualmente no es clara la estadística de suicidios en el estado, los datos que se manejan van del tercer al sexto lugar a nivel nacional.

Expuso que de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e Informática, a nivel nacional el suicidio es la vigésima segunda causa de muerte, y en el estado es la número 18. En 1990 hubo 69 suicidios y para 2016, la cifra llegó a 218.

Ante este incremento significativo que revelan asociaciones e institutos especializados, el legislador dijo que es momento de actuar en favor de las niñas, niños y adolescentes.