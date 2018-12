POR ESCRITO COMPARECE EX CONTRALOR GONZÁLEZ ULLOA

Según acuerdo de cabildo tomado en la Sesión Extraordinaria, celebrada el pasado 17 de noviembre, en la que se aprobó el dictamen formulado por la Comisión Especial Plural, encargada de analizar el expediente del proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal 2015-2018, inició el proceso de comparecencias de exfuncionarios del trienio anterior.

Así, ante los miembros de la Comisión Especial, funcionarios y regidores invitados, el primero en comparecer fue el ex titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal, Fernando González Ulloa, quien, bajo el argumento de estar en su derecho Constitucional, entregó 124 fojas útiles con la información por escrito, en la que dijo responder a las observaciones contenidas en el dictamen técnico elaborado por la Comisión Plural.

No obstante, algunos regidores solicitaron externar sus cuestionamientos, sin que estos tuvieran respuesta verbal por parte del ex funcionario, sólo por el hecho de que las preguntas quedaran plasmadas en la minuta correspondiente; el ex Contralor las escuchó y mencionó que las recibirá y las contestará por escrito.

La Presidenta de la Comisión Especial Plural, Guadalupe Balvaneda Ochoa, aclaró que, en efecto, los comparecientes cuentan con la opción legal de presentar su comparecencia por escrito y no están obligados a contestar de manera presencial, lo que no le exime de responsabilidad jurídica, en caso de que se corrobore alguna irregularidad.

Luego de recibir la documentación del ex Contralor, el Secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, manifestó que la información que proporcionen los exfuncionarios será entregada en glosa, a más tardar el 15 de diciembre, al Congreso del Estado, instancia que calificará irregularidades o faltas, si las hay.

El Alcalde, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, agregó que este es un proceso administrativo donde, independientemente de la vía de comparecencia, se busca ir aclarando cuestiones que no fueron clarificadas durante el proceso previo o situaciones detectadas en la investigación integrada por la Administración Municipal y por la propia Comisión Especial Plural y que fue acordada por unanimidad en la pasada sesión extraordinaria de Cabildo.

Cada comparecencia subsecuente vendrá a complementar información y todo estará integrándose en un paquete exhaustivo que se enviará al Congreso o la propia Administración Municipal procederá de acuerdo a derecho para lo conducente en el eventual escenario de disponerse de evidencias que lo sustenten.

“Lo dije y lo reitero, si las cosas por ahí van, no seremos tapadera de nadie, porque vamos a fondo contra la corrupción”, expresó el Presidente Municipal.​

El día de mañana martes 4 de diciembre continuará la reunión de comparecencias de los funcionarios de la administración municipal saliente, a partir de las 16 horas.