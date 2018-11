PARTICIPA ALCALDE EN ENTREGA DE EQUIPO Y UNIDADES AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE CAJEME

Como resultado de la recaudación en pagos del servicio de agua potable y emplacamiento por parte de la ciudadanía, aunado a la donación hecha por bomberos de las ciudades hermanas de Estados Unidos, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado participó en la entrega de equipamiento y unidades de trabajo al Departamento de Bomberos de ciudad Obregón.

Durante el evento, el Presidente Municipal de Cajeme señaló que con esta inversión cercana a los 10 millones de pesos, se incrementa la fuerza de tarea de los bomberos y se brinda seguridad no sólo al patrimonio de los cajemenses, sino que se protege la integridad física de los elementos que conforman al heroico cuerpo de Bomberos.

Mariscal Alvarado reconoció el esfuerzo de los oficiales, de los integrantes del Patronato de Bomberos, de sus homólogos estadounidenses y de la sociedad civil, pues juntos contribuyen a construir un mejor Cajeme.

“Este Cajeme que vamos a construir no lo va a hacer el gobierno solo, no los va a hacer la sociedad civil dividida, lo vamos a hacer todos en una franca comunidad de criterios y puntos de vista, aspirando todos a un Cajeme próspero, desarrollado, maduro en donde todos nos sintamos orgullosos de este municipio; este pasito que estamos dando hoy, aporta en ese sentido”, manifestó el Presidente Municipal.

El Comandante de Bomberos, Oswaldo Villagrana Amaro, dio la bienvenida a las autoridades municipales y a los miembros del Patronato, ante quienes expresó que el objetivo de esta acción conjunta es facilitar el trabajo de sus elementos y brindar herramientas propias para salvaguardar la integridad de la población.

El presidente del Patronato de Bomberos de Cajeme, Francisco Almirudis Parada manifestó que ahora cuentan con nueva maquinaria y unidades para combatir incendios, rescatar a personas ahogadas o atrapadas en lugares confinados; así como para hacer frente a cualquier contingencia, esto gracias a las contribuciones de los cajemenses y la buena voluntad de los Bomberos de las ciudades hermanas de Tucson, Arizona y Santa Bárbara, California.