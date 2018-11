Entrega gobernadora Pavlovich Premio Conafe 2018

Hermosillo, Sonora, noviembre 12 de 2018.- Gracias al esfuerzo y empeño de más de 300 jóvenes sonorenses es posible llevar educación de calidad a 3 mil niños de comunidades, zonas rurales, migrantes y en campos agrícolas, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en el Encuentro Estatal de Jóvenes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Junto al director nacional de Conafe, Enrique Torres Rivera, la gobernadora Pavlovich reconoció a los más de 300 líderes de esta institución en la entidad, jóvenes de 16 a 29 años de edad egresados de secundaria, bachillerato o educación Superior, decididos a cambiar sus comunidades, participar y prestar un servicio social educativo en una comunidad rural, impartiendo clases a niñas y niños en los niveles de preescolar o primaria.

“Como dice Malala, un profesor, un libro y un lápiz cambian el mundo, ustedes cambian y son factores de ese cambio y les agradezco mucho a cada uno de ustedes su trabajo y esfuerzo, el hecho de trasladarse como pueden, llegar a las comunidades como pueden”, expresó a los entusiastas jóvenes.

En el evento, la mandataria estatal entregó el Premio Conafe 2018 a Miguel Román Torúa Arvizu y apoyos en beneficio de los instructores comunitarios, además de un estímulo educativo equivalente a mil pesos, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

“La verdad me siento muy orgullosa de lo que son, de lo que han logrado, de cómo han avanzado; hoy les tengo una buena noticia, se les va a entregar por parte del Instituto de Créditos, aquí Yazmina se puso las pilas, les vamos a entregar un estímulo de mil pesos a cada uno, eso y más merecen, la verdad, quiero decirles que sigan impulsándose, sigan creyendo en ustedes mismos”, enfatizó la gobernadora Pavlovich.

Enrique Torres Rivera, director general de Conafe, agradeció el apoyo que el gobierno de Claudia Pavlovich brinda a los jóvenes Conafe y a las niñas y niños que reciben su educación, tales como: desayunos escolares, despensa alimenticia mensual (de octubre a diciembre) para los instructores comunitarios en apoyo a la economía familiar y reforzamiento al equipamiento de las comunidades con cobijas y uniformes escolares gratuitos.

“Gobernadora para nosotros es bien importante lo que se brinda para que tengan los niños y las niñas comunitarias una mejor educación”, reiteró.

En el evento, Jesús Castro Ricci, de 13 años de edad, y quien forma parte del Circo Puerto Rico, comentó que al inicio de su educación era difícil concluir sus estudios, ya que el circo es itinerante y recorre municipios del sur del estado, pero ahora, gracias a Conafe ya está en la secundaria porque cuentan con un maestro que les ofrece clases a él y a todos los niños que viven en el circo.

“El maestro nos da clases de lunes a viernes, entramos a las 8 y salimos a las 2 de la tarde, en el salón estamos primaria y secundaria, entre nosotros nos ayudamos y tutoramos, ahora ya estoy en secundaria, aunque no parece, estoy muy chaparro y mi meta es entrar a la prepa porque de grande quiero ser abogado, me gustaría defender a personas que sufren abusos o maltratos”, comentó.

Presentes: José Víctor Guerrero González, encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura; Daniel Durán Puente, delegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo; Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora; Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Mario Alberto Barrios Carrasco, figura educativa de Conafe.