¡En Cajeme podrían llamar a cuentas a los ex directores de Oomapas Armando Alcalá y Cecilia Antillon, hay 700 millones que ellos tienen que explicar que hicieron con tantos millones!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde las cosas podrían dar un vuelco de 180 grados es en Cajeme en el Oomapas, pues las fuertes declaraciones del flamante, sincero y honesto director Dr. Gonzales pusieron a temblar a varios ex directores priistas del Oomapas como lo son el ahora disque diputado local armando Alcalá y Cecilia Antillon, pues al parecer ellos son los responsables del gran endeudamiento que ahora tiene el organismo operador de agua potable en Cajeme.

Pues han de saber ustedes amigos lectores que ahora el nuevo director está demostrando su buen funcionamiento y sin ser tapadera ni proteger a nadie como debió haber sido el trienio pasado, él sin tapujos y con toda la frente en alto hace público que en el Oomapas más de 700 millones que manejo Armando Alcalá y Cecilia Antillon los dos ex directores ellos tienen que ser llamados a cuentas porque según el nuevo director Gonzales desde hace 7 años para aca Oomapas adquirió esa gran deuda de más de 700 millones de pesos.

¿Dónde quedaron?, ¿En que los utilizaron?, ¿Acaso se iría gran parte pa’la bolsa izquierda de los ex directores con el visto bueno de sus ex jefes?, Rogelio Díaz Brown de Armando Alcalá y “Tino” Félix de Cecilia Antillon, y todavía por si esto fuera poco cometieron más arbitrariedades despidieron gente sin justificación y ahora el Oomapas deberá pagar esas demanda laborales, por si esto fuera poco no les pagaron a muchos proveedores y ahora también están demandando al Oomapas.

Ósea que Armando Alcalá y Cecilia Antillon le causaron un gran daño al Oomapas de Cajeme y por ello deberían de ser jalados a cuentas y si amerita hasta penalmente demandarlos, no se vale lo que estos señores hicieron y bien por el flamante y honesto nuevo director del Oomapas, porque está demostrado que él no será tapadera ni comparsa de nadie, quien la hizo que la pague, pues ojala y se haga justicia de a de veras en el Oomapas de Cajeme, son demasiados millones y mucho daño patrimonial al Oomapas, alguien tiene que pagar eso ¿Verdad Armandito, verdad Cecilia?, ahora prominentes millonarios de Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.