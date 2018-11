OOMAPAS de Cajeme no aumenta la tarifa del agua: Rodrigo Gonzalez

* “Solo realizará un pequeño ajuste inflacionario mandatado por el ISAF que se reflejará en los recibos a partir de febrero próximo”: Dr. Rodrigo González Enríquez.

Por Victor Lopez/DiarioSonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El Dr. Rodrigo González Enríquez, Director General de OOMAPAS de Cajeme ha informado que el Organismo que el dirige no ha dado orden alguna para que se aumente la tarifa del agua.

Pero, sí ha aclarado que el ISAF les ha mandatado realizar un pequeño ajuste inflacionario de aproximadamente un 4%.

“Cabe mencionar que según un estudio inflacionario realizado, el aumento real que se debería aplicar es de un 6.88%, sin embargo, eso no sucederá aquí en OOMAPAS de Cajeme, y es muy probable que solo sea de apenas un 4% si así lo aprueba cabildo”: Rodrigo González.

“O sea, dicho ajuste del 4% proviene del ISAF de manera normal debido al índice inflacionario, más no por alguna ocurrencia de directivos del OOMAPAS de Cajeme” aclaró González Enríquez.

“Cabe mencionar y recalcar que este 4% inflacionario se empezará a reflejar en los recibos a partir del mes de febrero del año próximo”, propuso Rodrigo González.