Cerrarán este viernes crucero de calle 200 y Sufragio

Con el fin de terminar de manera inmediata las obras de las calles principales y de esta manera beneficiar a los cajemenses, la constructora encargada iniciará los trabajos de rehabilitación en el crucero de la calle 200 y Sufragio, así lo dio a conocer José Carlos Galindo Gutiérrez.

El Secretario de Desarrollo urbano y Obras Públicas de Cajeme informó que se está solicitando a la empresa que se trabaje doble turno para que lo más pronto posible quede abierta la circulación.

“La instrucción del Alcalde Sergio Pablo Mariscal es que la mayoría de las obras pendientes queden terminadas para antes de que inicien las fechas decembrinas, con el fin de que nuestros paisanos puedan transitar sin ningún problema”, expresó.

Por su parte, el comandante de Tránsito Municipal, Roberto González Herrera, mencionó que, debido al cierre de este crucero, los conductores no podrán entrar o salir hacia las colonias del oriente, por lo tanto, es importante que utilicen rutas alternas como el paso a desnivel de la No Reelección o la calle Norte.

“Vamos a contar con elementos apoyando en diferentes puntos para evitar algún accidente y dirigir el tráfico vehicular; les recomendamos a los ciudadanos manejar con la debida precaución y de ser posible, que los vecinos del oriente de la ciudad salgan antes de sus viviendas para no llegar tarde a sus destinos”, apuntó.

Cabe señalar que los vehículos de carga pesada que trabajan en el Parque Industrial, deberán entrar o salir por el puente de la 300, para posteriormente tomar la carretera internacional 15.