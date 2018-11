ACUERDA GOBIERNO MUNICIPAL CONJUNTAR ESFUERZOS POR MÁS AGUA PARA CAJEME

“En los temas generales, aquellos en los que el bienestar ciudadano está de por medio, siempre caminaremos juntos para buscar soluciones viables como región sin provocar diferencias, sino unificando criterios por el bien de todo Sonora”, afirmó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado al reconocer la lucha de los integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua.

“Agradecerles a ustedes la voluntad por resolver este tema estructural, inclusive de pertinencia social, que por su grado de complejidad debe ser atendido con un sustento técnico y jurídico suficiente, en el que no se niega agua para Hermosillo, sino que se busca una solución para que no se afecte la producción en ese municipio y que Cajeme pueda contar con recursos hídricos a futuro que garanticen inversión y desarrollo”, manifestó Mariscal Alvarado.

Alberto Vizcarra Osuna, integrante del Movimiento Ciudadano, expuso que al imponerse la operación del Acueducto Independencia, se despojó a Cajeme de 55 millones de metros cúbicos, afectación que puede revertirse con la construcción de la Desaladora como solución a este problema de repartir lo que no se tiene.

“Nuestra propuesta es coadyuvar esfuerzos para que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador incluya en el presupuesto 2019, recursos para la construcción del segundo módulo de la Desaladora para abastecer de agua a Hermosillo y hacer efectiva una política de gestión de más agua para Sonora”, señaló Vizcarra Osuna.

El Director del Oomapasc, Rodrigo González Enríquez, indicó que es importante recuperar los volúmenes de Asignación de Derechos de Agua para Cajeme, con el fin garantizar tanto el consumo humano, como para el desarrollo productivo, industrial y comercial en el futuro del municipio.

El Alcalde sugirió que las propuestas del Movimiento Ciudadano y del Ayuntamiento, se integren en una tarjeta consensuada para incorporarla en la agenda de la próxima reunión del Consejo Intermunicipal, para que los Alcaldes del sur del Estado lo presenten en bloque ante los gobiernos estatal y federal, con el apoyo de los diputados locales y federales, así como los Senadores de la República, sin distingos partidistas.

Para ello se nombró un Comité Municipal integrado por Alberto Vizcarra, Alejandro Olea y Jesús María Martínez, por parte del Movimiento Ciudadano, y Rodrigo González, Guillermo Patino y Amado Armando López, por parte de la presente administración.

Además de los mencionados, estuvieron presentes Martha Luz Parada Velderraín, Alicia Díaz Brown, Lita Leyva de Navarro, Jaime Miranda Peláez, Alberto Verdugo y Plutarco Sánchez Patiño.