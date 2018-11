Detiene Policía Municipal a tres presuntos ladrones en empresa de semillas del Valle del Yaqui

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de tres hombres identificados como Francisco de 25 años, Francisco de 40 años y Jesús de 27, cuando presuntamente intentaban robar maíz en una empresa almacenadora de granos durante la tarde de ayer.

Los agentes de la Policía Preventiva adscritos a la comisaría de Pueblo Yaqui recibieron el reporte del Gerente General de la empresa ubicada en el Valle del Yaqui, el cual informó que tres hombres ingresaron a bordo de un tractocamión con documentación inadecuada para llevarse el producto.

Los hechos se registraron cuando los presuntos ingresaron con la orden de carga, donde detectaron que el documento no contaba con ciertas formalidades que se requieren para la entrega del producto, además el vehículo no era el registrado y no contaba con la firma del despachador de la empresa.

Al tener conocimiento de lo sucedido, los oficiales procedieron con la detención por la probable comisión del delito patrimonial en grado de tentativa que se configure, asegurando también el tractocamión y el documento de orden de carga.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y posteriormente se turnaron a la Agencia del Ministerio Público competente de la Fiscalía General de Justicia del Estado.