Establece Gobernadora red para acercar servicios de salud a sonorenses

Hermosillo, Sonora, octubre 28 de 2018.- Para asegurar el acceso a los servicios de salud a los sonorenses y brindar una atención oportuna, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó un convenio de coordinación para el intercambio de servicios de salud con las instituciones públicas federales y estatales del sector.

El acuerdo se estableció entre la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), para crear una red de protección social orientada al derecho a la salud de todas y todos los sonorenses.

La gobernadora Claudia Pavlovich destacó que con este convenio se prestará de manera compartida los servicios de cada una de las instituciones involucradas, para que ninguna persona en la entidad se quede sin la atención que requiere.

“La verdad me da mucho gusto que sí he visto los avances concretos en materia de salud, que todas las instituciones han presentado; no olvidemos que siempre va a haber un sector, una persona, alguien que necesite ser atendido por parte del sector salud, y en eso está la tarea de cada uno de ustedes aquí presentes con la convicción y el compromiso que eso requiere”, expresó la gobernadora Pavlovich.

La mandataria estatal reconoció a los representantes de cada una de las instituciones por los avances y logros alcanzados en materia de salud, lo que hace más efectiva la atención para las y los sonorenses.

“Tenemos un gran compromiso y tenemos que seguir avanzando en materia de salud, tenemos un gran reto, secretario, que es el hecho de que lleguen los médicos a donde los necesitamos que estén; los felicito a todos por los logros, hay muchos retos todavía que tenemos que alcanzar”, reiteró la mandataria estatal.

En la reunión, la gobernadora Claudia Pavlovich recibió de manos del titular de Salud en la entidad, Enrique Clausen Iberri, un reconocimiento por parte del secretario de Salud a nivel federal, José Narro Robles, por ser Sonora un estado cumplido, que ha contribuido a la protección de la salud en el país.

Clausen Iberri enfatizó que en esta XXXIII Sesión del Consejo Estatal de Salud se reunió la totalidad de los representantes del sector salud federal y estatal y con esta firma de convenio se comprometen con el Gobierno del Estado a seguir trabajando y mejorando los indicadores de desempeño de salud en Sonora.

“Aquí están quienes toman las decisiones de que se cumpla el derecho a la protección a la salud, aquí están quienes, con convicción, pero también con una gran responsabilidad nos coordinamos con los municipios para que nuestro trabajo se traduzca en beneficios para la población”, señaló el secretario de Salud.

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo; general Abelardo Garfias Casadero, jefe del Estado Mayor de la Cuarta Zona Militar; Eusebio González Partida, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS, en representación del delegado estatal del IMSS; Francisco Javier Vásquez Ramírez, delegado del Issste en Sonora.

Pedro Ángel Contreras López, director general del Isssteson; Karina Zárate Félix, directora general del DIF Sonora; Gabriela Cruz Montaño Parra, coordinadora administrativa de la Cruz Roja Estatal; Francisco Javier Valdez Real, presidente de la Asociación de Hospitales Privados del Noroeste; Francisco Javier Muro Dávila, presidente de la Federación Médica de Sonora; Manuel Carbajal Burruel, director general de Servicios de Salud a la Persona; y Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.