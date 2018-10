La participación política de la mujer en Sonora, llegó para quedarse: Gobernadora

Entrega unidad móvil para atender a mujeres en condición de riesgo

Hermosillo, Sonora, octubre 26 de 2018.- Sociedad y gobierno debemos luchar para erradicar la violencia y discriminación de género, y luchar por las generaciones de mujeres y niñas cuyas vidas están siendo marcadas, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el marco del 65 aniversario del voto femenino en México.

Dicho acto conmemorativo lo encabezó luego de hacer entrega al Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), de una unidad móvil que recorrerá los municipios del sur del estado para dar atención jurídica, psicológica y social a las mujeres en condición de riesgo.

Ante mujeres representativas de asociaciones civiles, diputadas, magistradas, y de diferentes sectores, la mandataria estatal relató que a ella le tocó vivir en carne propia la violencia de género durante la campaña política para la gubernatura, y ahora junto a otras mujeres mantiene una lucha permanente para que las futuras generaciones que busquen un puesto de elección popular no sean discriminadas.

“Hoy que veo a tantas mujeres aquí, en este presídium y muchas otras que están aquí, que han luchado y que han vivido, me doy cuenta que vale la pena; la democracia no tiene color y me da mucho gusto estar en un presídium donde claramente se ve que en Sonora el tema de la mujer llegó para quedarse”, expresó la gobernadora Pavlovich

Durante el Foro “Juzgar con perspectiva de género, en el camino del ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres”, Pavlovich Arellano señaló que este tipo de eventos dan la pauta a nivel nacional e incluso internacional, sobre cómo en la entidad se trabaja por el respeto y valor a las mujeres.

La mandataria estatal aseguró que tanto la sociedad civil, como el gobierno deben de luchar juntos para erradicar la violencia, por las generaciones de mujeres y niñas cuyas vidas están siendo marcadas y que a todos corresponde cambiar su realidad, empoderarlas y dignificarlas.

“Todos los días doy mi mayor esfuerzo para luchar por cada mujer sonorense, porque quiero que lleven una vida digna, libre de violencia y un rostro y una sonrisa feliz; las mujeres sonorenses son lo más valioso que tenemos. Con ellas construimos un mejor lugar para vivir”, sostuvo.

En 2016, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género, señala que las personas juzgadoras deben contar con las herramientas suficiente para identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo; y en Sonora es un avance para lograr que a las mujeres no se les doble victimice.

“Mujeres que sepan que quien la hizo la va a pagar y que además vamos a generar una cultura de respeto a la mujer en todos los sentidos; no bajemos la guardia para erradicar la violencia contra la mujer; debemos seguir propiciando acciones de largo plazo que protejan a la mujer; que combatan la discriminación del género; que fomenten la igualdad”, reiteró.

Carmen Patricia Salazar Campillo, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, reconoció el trabajo de la gobernadora Pavlovich al impulsar la reforma al Artículo 150 A de la Constitución Política del Estado de Sonora, que establece que mujeres y hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos para ser electas y electos en igualdad de condiciones.

“Con el ejemplo de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, precursora de las reformas constitucionales en materia de paridad de género en sus vertientes horizontal y vertical, las mujeres sonorenses conscientes de que aún falta mucho por recorrer seguimos en el camino, trabajando de la mano, instituciones, partidos políticos y sociedad civil por cerrar las brechas de género”, manifestó.

Gobernadora entrega unidad móvil

Previo al evento, la mandataria estatal entregó una segunda Unidad Móvil de Servicios Especializados a la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Luz Saldaña López, para acercar los servicios profesionales especializados y gratuitos a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos.

Esta unidad está adecuada con dos cubículos, área de recepción, una planta de luz y dos aires acondicionados, con una inversión de un millón 280 mil pesos, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef).

Presentes: Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Rosa María Mancha Ornelas, presidenta del Congreso del Estado; Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo; Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno del Estado; Olga Haydeé Flores Velázquez, presidenta de la Red de Mujeres en Plural en Sonora; Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral.

EN DATOS:

Con la reforma al artículo 150 A de la Constitución Política del Estado de Sonora, impulsada por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en la pasada jornada electoral se dieron los siguientes resultados:

– 50% de las personas propuestas a diferentes candidaturas fueron mujeres.

– De 4,031 registros de candidaturas, 2,044 fueron de mujeres

– Un Congreso del Estado con 14 diputadas mujeres.

– 26 municipios con mujeres en las presidencias municipales.

– 46 síndicas, 229 regidoras y 7 regidurías étnicas de mujeres, en total 309 cargos públicos municipales para mujeres.

– 6 diputadas federales por Sonora.

– 2 senadoras de la República por Sonora.