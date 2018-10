¡La Suprema Corte de Justicia de la Nación le da palo a los diputados locales de MORENA en Sonora, no podrán despedir empleados!

* Los diputados de MORENA deben seguirle los pasos al alcalde de Cajeme, morenista pero más político, más conciliador, más inteligente y más negociador

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora la gran falta de experiencia política les esta dando con todo a los diputados locales del congreso de Sonora, por si esto fuera poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio palo a los morenistas del congreso y en especial a su presidente Rosa María Mancha al resolver en contra la petición de la líder y presidenta de congreso, les ordena ademas la SCJN a los morenistas por conducto de la magistrada Margarita Luna que la presidenta del congreso de Sonora no tiene facultades para destituir a los empleados del congreso de Sonora.

Además les advierte que no anden tomando decisiones que no sean de sus facultades, o sea prácticamente les dijo novatos, inexpertos y con mucha falta de oficio político, así las cosas amigos lectores le da palo la SCJN a los morenistas en el congreso de Sonora, pierden la primera batalla legal contra los administrativos del congreso de Sonora que ahora trabajaran mas libremente y a sus anchas ya con el apoyo del Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La verdad que vergüenza para la presidenta del congreso de Sonora la aguerrida líder y diputada local Rosa María Mancha, pues ojala le bajen una rayita estos diputados que se creen omnipotentes y los todo poderosos de MORENA, y si no al tiempo amigos lectores.