LANZAN EL RETO A NO ENSUCIAR

Con la finalidad de promover el programa de un Cajeme Limpio, con características que incidan en una grata imagen de la ciudad y que contribuyan al mejoramiento de la salud entre la población, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado aceptó el desafío de CANACO, organismo que reta a la ciudadanía a no ensuciar.

En consecuencia y bajo el lema “El Reto es No Ensuciar”, el Alcalde su sumó a la entrega de siete mil bolsas ecológicas, con las que los dirigentes e integrantes de la Cámara Nacional de Comercio buscan crear conciencia en los habitantes del municipio para mantener un entorno más higiénico.

“Es de reconocer el trabajo que está haciendo la Cámara Nacional de Comercio en ciudad Obregón, encabezado por Jesús Nares y su equipo, quienes han aceptado el reto de la CMIC y que, al igual que el Ayuntamiento, se une al Limpia Challenge, para contar con vialidades y espacios públicos más limpios”, indicó Mariscal Alvarado.

El presidente de la CANACO OBREGÓN, Jesús Nares Félix, reiteró que la Cámara está activando el Reto de No Ensuciar la ciudad, en aceptación al desafío que les emitió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Javier Enrique Félix García.

Agregó que de igual manera, la CANACO lanza este reto a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), que también deberá implementar acciones que contribuyan a la campaña de limpieza en el municipio y con ello recuperar el Cajeme limpio que todos añoran.