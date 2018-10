¡En Sonora el super delegado federal Jorge Taddei mas poderoso que la propia gobernadora, viene con todo afirman!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes fidedignos desde la Ciudad de México que el super poderoso delegado federal por Sonora Don Jorge Taddei viene con todo el poder del mundo a Sonora, inclusive nos comentan los que saben mas de esto que trae mas power que la propia gobernadora de Sonora Doña Claudia Pavlovich.

Para empezar tendrá a su mando las 45 delegaciones federales que desaparecerán el primero de diciembre del 2018 y ademas no solo eso todos los recursos federales que lleguen a Sonora para los ayuntamientos y apoyos para los sonorenses tendrán que pasar por la supervision de Jorge Taddei el super delegado y no por la gobernadora, o sea todos los beneficios que lleguen a Sonora los coordinara Jorge Taddei y no el gobierno del estado.

Con ello se podría decir que la señora gobernadora esta ya muy débil y sin apoyos en Sonora y México, solo tiene una diputada federal, una senadora y cinco diputados locales que la apoyen en su estado, a Don Jorge Taddei lo apoyan en Sonora 20 diputados locales, 2 senadores y 7 diputados federales todos por Sonora, nomas vean la gran diferencia de apoyos independientemente que a Don Jorge lo apoyará con todo el presidente de la república Andres Manuel López Obrador.

La gran verdad amigos lectores no es por jorobar en contra de la gobernadora pero las cosas vienen muy mal para el gobierno priista de Sonora y haciendo quedar mal a la señora gobernadora en Sonora con sus habitantes pues esa estrategia les podría funcionar a los morenistas para lograr su objetivo en el 2021 que es la gubernatura del estado para MORENA y que gane Alfonso Durazo que de seguro sera el próximo candidato de MORENA al gobierno de Sonora, ademas son los sueños de Alfonso ser gobernador de su estado como todo sonorense político, pues así las cosas amigos lectores a partir del primero de diciembre del 2018 podria debilitarse demasiado el gobierno priista de Claudia Pavlovich, ya sin mucho apoyo de su misma gente y sin apoyo de MORENA los mandamas en el país para esas fechas, y si no al tiempo amigos lectores.