Da resultados lucha contra el cáncer de mama en Sonora

Hermosillo, Sonora, octubre 3 de 2018.- En Sonora ya se demostró que es posible bajar la tasa de mortandad por cáncer de mama, al lograr en los últimos tres años pasar del tercero al octavo lugar, por lo que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a la ciudadanía a tener una cultura de prevención y realizarse estudios para detectar a tiempo el cáncer de mama o cervicouterino.

Para ello, por tercer año consecutivo, la Gobernadora Pavlovich Arellano, junto con los titulares del DIF Sonora y la Secretaría de Salud, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Beatriz Beltrones, para acercar a las trabajadoras del Gobierno del Estado, los servicios de atención médica que ofrece la Institución.

La Gobernadora Pavlovich, acompañada de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, agradeció el trabajo que la Fundación ha hecho por más de trece años a favor de la salud de las mujeres, ya que gracias a los esfuerzos de ésta y otras asociaciones civiles, junto con la Secretaría de Salud, se logró reducir la tasa de mortandad por cáncer de mama en la entidad.

Recordó que su madre, hace 23 años, fue diagnosticada con cáncer de mamá y felizmente puede decir que es una sobreviviente de esa enfermedad; tener cáncer, aseguró, no es sinónimo de muerte si se detecta a tiempo.

“Es la gran importancia de que se detecte a tiempo, así que, yo creo que todos en Sonora hemos hecho un gran trabajo en una campaña, que no debe de ser nada más en octubre, ni en noviembre, ni diciembre, sino permanente de que la gente entienda lo importante que es ir a revisarse”, expresó.

La Mandataria Estatal llamó a todas las sonorenses a acudir a clínicas y fundaciones existentes, algunas de atención gratuita como la Fundación Beatriz Beltrones, y se practiquen los estudios para detectar el cáncer cervicouterino y de mama, que si se detecta a tiempo, puede ser curable y salvar la vida.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Beatriz Beltrones, destacó que esta firma de convenio con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y DIF Sonora, es por tercer año consecutivo, lo que acerca los servicios gratuitos a las trabajadoras del Gobierno Estatal.

“Siempre es un gusto y la Fundación creo que se viste de manteles largos al firmar un acuerdo como éste, donde hemos encontrado la sensibilidad de una administración que está consiente, ocupada y preocupada de la salud de los sonorenses; gracias Gobernadora por este gobierno tan sensible con las mujeres y sobre todo por la salud”, manifestó.

Durante trece años, dijo, la Fundación Beatriz Beltrones ha atendido a más de 400 mil mujeres de todo el estado, ofreciendo servicios gratuitos de mamografía y papanicolau.

Adriana Javier, sobreviviente de cáncer de mama, comentó que gracias a esta firma de convenio serán más las mujeres que podrán realizarse sus estudios y se detecte o descarte cáncer de mama o cervicouterino.

“Yo estoy muy a favor y agradecida de que haya estas fundaciones, este acercamiento con la Secretaría de Salud y que se interesen mucho en esto, porque en Sonora hay mucho cáncer; luego y luego lo asociamos con muerte, pero yo en realidad que ya pasé por mi proceso digo, cáncer no es muerte es sinónimo de lucha”, destacó.

Como trabajadora del Gobierno del Estado y paciente de cáncer de mama, Alma González Padilla, agradeció también esta firma de convenio, pues con ello, dijo, los servicios de la Fundación Beatriz Beltrones llegarán a todas las dependencias del estado y serán más las servidoras públicas que podrán realizarse sus estudios.

“Yo creo que es lo mejor, sería maravilloso para mí, porque no estamos exentos; está bien que se acerquen estas instituciones porque están salvando vidas”, comentó.

Presentes: Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud; Karina Zárate Félix, Directora General de DIF Sonora; Margarita Ibarra Platt, Presidenta del DIF Sonora; Yolanda Escalante de Mazón, Presidenta de la Fundación Dar Más para Sonora; Vocales titulares y coordinadoras de los Voluntariados de las dependencias estatales; y fundaciones y asociaciones civiles de lucha contra el cáncer.