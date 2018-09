¡En Sonora el gobierno del estado no les dará dinero a los municipios para pagar y despedir empleados, ni para pago de quincenas atrasadas afirma la gobernadora!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En el entendido de que el gobierno del estado tiene muchos gastos y que la cobija no alcanza ya para todos fue tajante y directa la señora gobernadora al declarar que no podrá apoyar ni prestarles dinero a los nuevos presidentes municipales que entrando quieren liquidar a muchos empleados para así poder cumplirle sus compromisos de campaña a su gente y poder también darles trabajo por todos los compromisos que hicieron en campaña y así pagarles las facturas políticas.

Pero como la señora gobernadora de Sonora Doña Claudia Pavlovich ya se dio cuenta de la gran jugada política que traen algunos alcaldes, no todos que quede claro, de quedar bien con su partido y con las gentes que los apoyaron para llegar a las presidencias municipales, la jugada era pedirle dinero al gobierno del estado y Doña Claudia fue más astuta paro oreja y por ello les dijo fuerte y claro no hay dinero, yo también tengo muchos problemas para pagar las quincenas de mis empleados en el estado, la cobija no alcanza.

Así que a ver cómo le hacen pero no habrá dinero para liquidar empleados, correrlos y meter nuevos a su manera y de sus confianzas así que más claro ni el agua, el de Bácum y la de Benito Juárez serán los más afectados porque ya según ellos, esos dos alcaldes ya tenían la seguridad que la señora gobernadora les daría el dinero y se la volaron porque no habrá dinero para despedir empleados ni para pago de quincenas atrasadas.

Así que los alcaldes de Bácum y Benito Juárez tendrán que remar y muy fuerte contra la corriente, porque con el gobierno del estado no contaran en ese aspecto, y si no al tiempo amigos lectores.