¡Bácum un municipio a la deriva con un gran vacío de poder, un alcalde verde, manejable, incapaz y con gran desconocimiento de la ley, nombro SSPM sin estar acreditado y sin tener el C3, podría ser demandado penalmente!

* En Sonora ningún alcalde puede nombrar DSPM sin tener el C3 y la autorización de la SSPE afirma Adolfo García Morales

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Bácum las cosas andan de lo peor, en un recorrido por el municipio nos dimos cuenta que el pobre municipio está a la deriva, las nuevas autoridades municipales como el alcalde carece de mando, nos comentan que es una persona muy manejable e incapaz, dicen que está muy verde.

No sabe nada de administrar el municipio, hay subalternos de él que lo están haciendo como ellos quieren y lo manejan a su antojo, además tiene un gran desconocimiento de las leyes NOMBRÓ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A JAIME FERNANDO RUIZ GUTIERREZ SIN ESTAR ACREDITADO POR EL C3 NI POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, por ello el presidente municipal de Bácum podría ser denunciado penalmente por haber nombrado aun policía que no cumple con lo recomendado por la ley se seguridad pública de Sonora.

Y por si esto fuera poco EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE BACUM NO TIENE PERMISO PARA PORTAR ARMA Y LO HACE, por ello también podría ser enjuiciado por portación de armas prohibidas, ya que en sus resientes declaraciones el secretario de seguridad pública de Sonora Adolfo García Morales fue muy claro y dijo que muchos de los nuevos alcaldes no lo habían tomado en cuenta para dichos nombramientos y a sabiendas que es él único autorizado para dar las portaciones de armas en el estado, así que hasta el alcalde le puede resultar bronca penal así lo manifestó Adolfo García Morales secretario de seguridad pública de Sonora.

Así que este señor Don Rogelio Aboyte alcalde de Bácum tiene que recapacitar y ponerse las pilas, Bácum no crecerá repartiéndose las culpas, ni echándole a la administración pasada, quería hueso, quería ser alcalde de Bácum, ahora que le entre con todo y que se asesore mejor para la toma de sus decisiones.

Con gente buena no con vagos que únicamente andan buscando llevar agua a su molino ahí en Bácum, así las cosas amigos lectores, en Bácum el nuevo director de seguridad pública no tiene autorización de la secretaria de seguridad pública del estado para estar en ese puesto y ni puede portar arma, entonces eso es estar fuera de la ley señor presidente municipal de Bácum Don Rogelio Aboyte y por si esto fuera poco el delegado federal en Cajeme, Bácum y SIRM, Ing. Bernabé Arana Rodríguez fue muy claro y preciso nadie por encima de la ley, eso lo recalco también AMLO, ¿Entonces porque en Bácum están fuera de la ley?, y si no al tiempo amigos lectores.