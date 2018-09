RECORRE ALCALDE DE CAJEME ZONAS AFECTADAS POR DEPRESIÓN TROPICAL

Ante las condiciones climatológicas derivadas de la Depresión Tropical no. 19e, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, realizó un intenso recorrido por los principales puntos de riesgo para supervisar los trabajos que el Comité de Operación de Emergencia realiza para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La Unidad Municipal de Protección Civil inició con la apertura del Centro de Usos Múltiples como albergue para la población que radica en las zonas más vulnerables del municipio.

Preocupado por el bienestar social, el Presidente Municipal inició el recorrido en dicho albergue, en donde escuchó atento las necesidades de, al menos, 22 personas que ahí se resguardan.

La recomendación para la ciudadanía es que, ante la tormenta registrada, eviten estar en las calles dado el incremento de las precipitaciones y que cualquier persona que se sienta vulnerable acuda al CUM para resguardarse, expuso.

Posteriormente, acudió al área de Bordo Prieto, en donde supervisó el trabajo de la maquinaria que la Secretaría de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología mantiene activa para el desfogue de las áreas más bajas y pasos a desnivel.

Asimismo, el Alcalde agradeció la colaboración del Distrito de Riego del Río Yaqui, Comisión Nacional del Agua y el apoyo brindado por los regidores Rodrigo Bours Castelo y Emeterio Ochoa Bazúa.

Rodrigo González Enríquez, director general del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMAPAS), mencionó que la prioridad es que los usuarios reciban un servicio de calidad y se atienda en la brevedad posible cualquier contingencia que se pudiera presentar.

“Estaremos señalizando oportunamente cualquier hundimiento que se pudiera presentar, aclarando que las lluvias son impedimento para poder operar equipos de aquatech”, señaló el director de la paramunicipal.

Hizo un llamado a la población en general, a no destapar alcantarillas de drenaje sanitario para evitar accidentes, así como, no tirar basura al mismo, por las lluvias que se pudieran presentar en los próximos días, ya que si se comete esta práctica saturarían de agua las tuberías de drenaje sanitario y pluvial, aunado a la grasa y residuos que usuarios y encargados de empresas arrojan al resumidero, afectarían el flujo de aguas residuales y provocarían afloramiento de aguas negras y olores desagradables.

Durante su recorrido, el Alcalde fue acompañado por el Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón; el Secretario de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, Ovidio Villaseñor; el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Carlos Galindo; y el Secretario de Desarrollo Social, Fausto Flores.