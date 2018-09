Si es necesario nos quedamos ‘sin camisa’ por apoyar a jóvenes: López Obrador

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro será una prioridad y requerirá de alrededor de 110 mil millones de pesos y de ser necesario la administración se quedará “sin camisa”, aseguró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que con este programa de empleo y de capacitación temporales para jóvenes se buscará competir con el crimen organizado que ha reclutado a los chicos para sus actividades.

Vamos a competir al tú por tú con los que están atrapando a los jóvenes, porque hasta ahora solo nos hemos dedicado a decir ahí están los halcones, los halconcitos, en las gasolineras, a la entrada y salida de los pueblos informando quién entra, quién sale. ¿Pero qué habíamos hecho por los halconcitos?”, preguntó.

No cerrarles la puerta a los jóvenes, no darles la espalda a los jóvenes, nunca más abandonar a los jóvenes”, estableció el presidente electo.

Detalló que de los 2.3 millones de jóvenes que se espera sean atendidos por este programa, el 70 por ciento serán capacitados y eventualmente empleados por el sector privado, el 20 por ciento por la administración pública y 10 por ciento por organizaciones sociales.

Insistió en que en este programa se van a emplear todos los recursos disponibles en la próxima administración.

Si hace falta pasar a la fase de la ‘pobreza franciscana’ lo vamos a explorar, no lo descartamos, para que no anden ahí diciendo ¡Qué barbaridad!”, sostuvo el tabasqueño.

Luisa María Alcalde, propuesta como secretaria del Trabajo en la próxima administración, detalló que en diciembre iniciará la inscripción de las empresas participantes y en enero se inscribirán los jóvenes que buscarán el empleo y la beca.

Las empresas que recodan participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un distintivo que las acreditará como Empresas con Compromiso Social”, expuso Alcalde.