Cumple Gobierno de Sonora compromisos con las mujeres

Hermosillo, Sonora, septiembre 13 de 2018.- Con un reconocimiento al trabajo y compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, por parte de Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, inició en Sonora un Foro en esta materia.

“El estado de Sonora ha trabajado muchísimo, la decisión de la Gobernadora de extender las acciones a toda la entidad federativa y no sólo al municipio de Cajeme, fue una decisión muy inteligente, se ha trabajado mucho desde el Instituto de las Mujeres, se creó la Fiscalía Especializada, se ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia, se modificaron leyes importantes”, subrayó.

En el Foro, titulado “Modelos Educativos: ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la violencia de género contra las mujeres?, se desarrollaron importantes paneles con la participación de especialistas del tema, a fin de elaborar un diagnóstico nacional que servirá al próximo Gobierno para desarrollar su estrategia de trabajo.

Por su parte, en representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, quien inauguró el Foro, enfatizó que este tema es prioridad para la Titular del Ejecutivo en Sonora y por ello se trabaja de manera transversal en esta estrategia, en la cual la política en educación juega un papel fundamental.

“Sin duda el desafío es que la educación sea un refuerzo permanente para la igualdad de género, sin duda en Sonora para la Gobernadora Claudia Pavlovich esa es una de tantas de sus prioridades, nos unimos así a promover el derecho a la educación para lograr los objetivos de desarrollo sostenido desde la agenda 2030”, expuso.

En esta plataforma 2030, indicó Pompa Corella, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Sonora, se suma con acciones permanentes para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje.

Al respecto, José Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, anunció en el Foro que asumen el compromiso de impulsar desde la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), la profesionalización de modelos educativos en educación Superior que ayuden a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, lo cual fue aplaudido por los presentes.

“Hacemos el compromiso Doctora (Ángela Quiroga Quiroga), de trabajarlo al interior de la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente en educación Superior, platicar con los rectores de las distintas universidades, institutos tecnológicos, de las universidades tecnológicas, para impulsar esta profesionalización de mecanismos que ayuden a garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres”, manifestó.

Guerrero González aseguró que trabajando de manera transversal han logrado avances sustanciales, pero también reconoció que existen importantes retos que atender como: combatir los estereotipos de género y desigualdades inherentes a la sociedad, en particular, trabajar de manera constante acciones de prevención desde la educación Básica a la Superior, particularmente en el sector educativo.

Presentes: Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres; Claudia Indira Conteras Córdova, Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género; Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Sonora; Rosa Wolpert, Oficial de Educación de la Oficina de la Unesco en México; Pedro Gabriel González Víctor, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Lisette López Godínez, Diputada Local; Subsecretarios, Directores, Dirigentes Sindicales y Asociaciones Civiles.