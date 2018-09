¡Acuerdan AMLO y Claudia Pavlovich trabajar juntos por el bien de Sonora y México!

Ciudad de México, septiembre 12 de 2018.- La creación de un Fondo de Apoyo para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Repatriados No Acompañados, planteó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en reunión con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y Gobernadores de la frontera norte.

Tras el encuentro, que tuvo lugar en la casa de transición del Presidente Electo, la Gobernadora Pavlovich aseguró que sin duda el trabajo coordinado y en equipo traerá grandes beneficios para las y los sonorenses.

Destacó el programa integral para el fortalecimiento de la zona fronteriza que propone el Presidente Electo para impulsar la competitividad y la economía de la frontera norte, a través de la reducción del 16 al 8 por ciento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

La Gobernadora planteó la creación de un Fondo en apoyo a niños y niñas repatriados no acompañados, que garantice una atención digna a este sector vulnerable, pues dijo, este es un tema sensible que impacta en los estados fronterizos y que requiere del apoyo de todos los niveles de Gobierno.

La Mandataria Estatal señaló que este tipo de reuniones con el Presidente Electo son importantes para consolidar acuerdos para mejoras fronterizas, además de afinar las estrategias para trabajar en coordinación en beneficio de las familias sonorenses.

En la reunión se trataron temas sobre acciones de vivienda, transporte y seguridad, para establecer proyectos y trabajar transversalmente entre los tres niveles de gobierno.

Presentes en la reunión: Francisco García Cabeza de Vaca; Jaime Rodríguez Calderón; Francisco Vega de Lamadrid; Miguel Riquelme Solís y Javier Corral Jurado, Gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua, respectivamente.