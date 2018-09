Suma golpe a senadores mil millones; avalan acuerdo de austeridad

Esto porque el pago de asesores, empleados y lo que reciben por presidir comisiones ahora será manejado directamente por la administración central del Senado.

Los legisladores avalaron por unanimidad el Acuerdo de Austeridad que aplicarán en lo que resta del año. Ricardo Monreal mostró las cifras detalladas del recorte general, que suma 599 millones.

De esa cantidad, 531.7 millones tienen impacto directo en los ingresos adicionales de los senadores, pues incluye la cancelación del seguro de gastos médicos mayores, eliminación del complemento de aguinaldo y los servicios de tarjeta IAVE, vales de gasolina y telefonía celular, entre otros.

A esto se suman 311.5 millones de pesos para contratar empleados y recursos para las comisiones ordinarias que ya no se entregarán a los grupos parlamentarios.

Los 199.6 millones de pesos que se entregarán a las bancadas deberán ser transparentados al máximo, por lo que también se reducirá la zona de opacidad en el rubro.

Golpe de austeridad a Senado, de mil mdp

Reducción de 531 millones de pesos se suma a 511 mdp que les quitan a bancadas.

El acuerdo de austeridad del Senado generó un golpe de mil millones de pesos a las bancadas y a los senadores, pues, además de la reducción de 531.7 millones de pesos a los gastos intrínsecos a su cargo, les quitaron el manejo discrecional de 511.1 millones de pesos, ya que los asesores, empleados de estructura y dinero de comisiones que presiden será manejado directamente por la administración del Senado.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que, además, los 177 millones que recibirán en lo que resta del año serán sometidos a la máxima transparencia y rendición de cuentas, amén de que ya no tendrán peluquería y salón de belleza.

Una vez que el pleno del Senado avaló por unanimidad el Acuerdo de Austeridad a aplicar en lo que resta del año, Monreal mostró las cifras detalladas del recorte general, que suma 599 millones pesos; de los cuales, 531.7 millones de pesos tienen impacto directo en los ingresos adicionales de los senadores, sea por la vía del grupo parlamentario o de manera directa.

Esta reducción se integra por 6.4 millones de la cancelación del Seguro de Gastos Médicos Mayores; 40.5 mdp del Seguro de Separación Individualizado; otros 150 mdp del complemento de aguinaldo equivalente a 40 días.

También por la reducción de 20.5 mdp de la tarjeta IAVE, uso de automóviles; vales de gasolina y pago de telefonía celular. Otros 177 millones que se recortan al pago de asignaciones a los grupos parlamentarios; 16.9 millones en el techo presupuestal de apoyos técnicos a senadores; 84.5 mdp menos en plazas de estructura y honorarios de grupos parlamentarios y órganos de gobierno; 32.2 millones por la reducción del número de comisiones ordinarias, de 64 a 42 que habrá, y 3.7 millones más por la disminución de viajes internacionales.

Centralizado

Los grupos parlamentarios perderán el control del manejo de 511.5 millones de pesos, que ahora pasarán a la administración central del Senado.

Así, los 39.4 millones de pesos para la contratación de asesores y otros colaboradores, con un techo mensual por legislador de 100 mil pesos —era de 150 mil—, los 197.1 millones para la contratación de empleados de estructura y honorarios de senadores y órganos de gobierno, así como los 75 mdp para la operación de las comisiones ordinarias –costaban 400 mil pesos mensuales; costarán 280 mil—, ya no se les entregarán a los grupos parlamentarios.

“Ahora esos empleados serán trabajadores del Senado, no de los grupos”, explicó Ricardo Monreal.

Y se otorgarán 199.6 mdp a los grupos parlamentarios.