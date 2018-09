Avanza proceso para revocar concesiones a transportistas

Hermosillo, Sonora; septiembre 6 de 2018.- Por el abandono injustificado de las rutas de parte de la empresa Sictuhsa, que afectó a los usuarios del transporte público, la Dirección General del Transporte (DGT) continúa con la entrega de notificaciones para la revocación de concesiones y la recepción de las 79 unidades, propiedad del estado.

Así lo informó Carlos Morales Buelna, Director General de Transporte en Sonora, al señalar que la notificación responde a la violación y abandono injustificado de las rutas que presta Sictuhsa, ya que con apego a lo que establece el Artículo 77 de la Ley de Transporte 149, son causales de revocación del servicio público concesionado.

Agregó que este día personal de la DGT acudió nuevamente a las instalaciones que ocupa la empresa Sictuhsa, con el fin de notificar oficio signado por el Delegado del Transporte en Hermosillo, quienes nuevamente se negaron a recibir el documento, por lo que en presencia de notario público se procedió a levantar un acta.

El mismo procedimiento, dijo, se realizó en las instalaciones de la empresa concesionaria RED, ubicada en la colonia 4 de Marzo, donde de igual manera no quisieron recibir la notificación, registrado ante notario público.

Explicó que por parte de concesionarios del transporte público se han recibido oficios explicando el motivo del paro de labores que ocurrió esta semana, sin embargo, aseguró, que no tienen sustento y se procederá legalmente al respecto.

“Que ellos sepan que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por la falta de servicio que sufrieron los usuarios en esta semana, y que no vamos a permitir que vuelva a suceder en ningún sentido, ni que cobren una tarifa mayor que ya está publicada, ni que dejen de prestar el servicio, que para ellos está sustentada en una concesión”, aseveró.

Morales Buelna indicó que los concesionarios están en su derecho de explicar los motivos de los paros del servicio, sin embargo, estos no son justificables ya que el principal afectado ha sido el usuario.

“Se están defendiendo de manera legal de lo que estamos iniciando nosotros, nosotros recibimos el oficio de manera formal firmado y sellado, y ellos no han querido recibir los oficios que nosotros demandamos para que entiendan que nosotros estamos en la abierta disposición de hacerlo conforme a derecho y como sustenta la ley, de hacer el retiro de concesiones, por un lado, y por otro lado el retiro de contrato, anular el contrato para la renta que tiene Sictuhsa con FEMOT”, señaló.

Añadió que hasta el momento han mantenido reuniones con 40 concesionarios para tratar el tema de las fallas en el servicio y generar acuerdos para evitar que los ciudadanos resulten afectados nuevamente.

“Nosotros también utilizaremos lo que la ley nos permita, para evitar que sigan utilizando al usuario, y queriendo orillar al estado y al Consejo Ciudadano del Transporte para que suban la tarifa a 15 pesos, que reitero es un tema que socialmente las familias no pueden pagar”, comentó.

El titular de la DGT reveló que en el corto plazo sería posible recuperar 79 unidades para que sean operadas por el estado, mientras que los procedimientos para retirar concesiones seguirán su curso legal.