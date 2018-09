López Obrador pidió a bancada de Morena trabajar con rectitud: Padierna

La diputada Dolores Padierna informó que durante el encuentro que sostuvieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se destacó la importancia de ser congruentes y trabajar por mantenerse a la altura de las expectativas de la ciudadanía y de manera cercana a la población.

Entrevistada al salir del encuentro que se realizó en un hotel de la colonia Roma, Padierna Luna comentó que López Obrador les recomendó “nunca abandonar a nuestros electores, siempre estar en territorio, estar acá lo menos posible o lo indispensable y dedicarle tiempo a la gente”.

Abundó que en el encuentro también se habló de la ética de los legisladores para jamás “autorizar ningún ‘moche’, jamás tocar un dinero que no sea nuestro; somos legisladores nuevos, y tenemos una nueva mística”.

En ese sentido, detalló que la bancada de Morena ya cuenta con un nuevo reglamento que incluye estos y otros principios y que se encuentra en revisión de la Comisión de Honor y Justicia del partido para comenzar a aplicarse.

Agregó, que tanto los cargos como las comisiones, la Junta de Coordinación Política y la presidencia son asunto de los legisladores “lo que sí dijo es que a veces algunos cargos marean o el poder enloquece, el poder cambia a la gente, que no nos dejemos guiar por eso”.

Asimismo, enfatizó que “no vamos a aplicar nunca una aplanadora, no vamos a caer en los vicios de la vieja política, aunque tengamos una mayoría, la mayoría es para convencer a las minorías y trabajar de preferencia por consenso”.

En su oportunidad, la también legisladora Tatiana Clouthier coincidió en que López Obrador “nos hizo una invitación a comportarnos como tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que la cuarta transformación pide, a ser decentes, a no subirse arriba de un ladrillo y marearse”.

Agregó que “lo que hace es una invitación a que no nos mareemos y a que nos sigamos comportando como somos, pegados a la gente en los distritos”.

En el encuentro, López Obrador también les compartió los proyectos de infraestructura que se tienen para la próxima administración, como el llamado Tren Maya y los planes para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y los llamó a conocerlos para poder informar de la importancia de ambos para la población.