En el transporte “no quitaremos dedo del renglón”: Gobernadora

Hermosillo, Sonora, septiembre 5 de 2018- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano declaró que se mantiene firme en la exigencia de un servicio de transporte público de calidad para los sonorenses y reiteró su rechazo al incremento de tarifa que plantean concesionarios y directivos de las empresas operadoras.

“No voy a quitar el dedo del renglón, y no me voy a dejar presionar porque no lo merece la gente, y sobre todo la gente que más lo necesita y más lo requiere, la gente que menos tiene y que se mueve en el transporte público”, enfatizó.

Ante la reanudación de operación de las unidades de transporte público, luego de un día de paro laboral por parte de los concesionarios, la Gobernadora Pavlovich los llamó a brindar un buen servicio.

“Yo los invito a que realmente hagan un trabajo de fondo, a que realmente presten un servicio de a de veras, que pasen los camiones a tiempo, en buen estado, la verdad es que no se vale, yo no voy a quitar el dedo del renglón porque no se merece la gente que menos tiene, que es la que se mueve en el transporte público, un transporte público tan deficiente, no han avanzado, no se ha mejorado”, indicó.

Además, advirtió que aquellos concesionarios que cobren una tarifa superior a la establecida en la ley serán objeto de procedimientos legales.

Aclaró que corresponde al Consejo Ciudadano del Trasporte, la autorización de un aumento a la tarifa del transporte urbano y confió en que no aprobaran el incremento a la misma.

Los usuarios que requieren de este servicio para trasladarse a sus trabajos y escuelas, reiteró, cuentan con el respaldo del Estado para que no se incremente la tarifa. La presente administración ha entregado más de 600 millones de pesos en subsidios para el pasaje gratuito de estudiantes y apoyo para diesel.

“El Gobierno del Estado les ha dado mucho dinero, son más de 600 millones de pesos en estos años, que si el subsidio del estudiante, que espero se esté cumpliendo que no les cobren a los estudiantes, no les deben de cobrar a los estudiantes, el subsidio del diesel también y si pues no es negocio que lo dejen, si no es negocio lo entiendo, pues que lo dejen”, señaló.

La titular del Ejecutivo Estatal insistió en que los usuarios merecen un servicio de calidad, que consiste en: paso de las unidades a tiempo, en buenas condiciones y con aire acondicionado, aspectos que hasta el momento no se han respetados por los transportistas.