A PUNTO DE VENCER EL PLAZO PARA OBTENER CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR

La Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional en el municipio de Cajeme invita a los jóvenes nacidos en el año 2000 y anteriores, para que acudan cuanto antes a realizar el trámite para obtener su cartilla, dado que el plazo para recepción de la documentación vence el 28 del presente mes.

Los interesados en realizar el trámite y cumplir así con lo estipulado en la Ley del Servicio Militar Nacional, deberán acudir a la oficina, situada en la planta baja del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de calle 300 y Jalisco, en horario de 8:00 a 15:00 horas, informó Miguel Ángel Armenta Reyes, Coordinador de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Como requisitos para ello, se estipula que el interesado deberá acudir personalmente; no deberá haber hecho el trámite anteriormente, llevar acta de nacimiento original y presentarse con cuatro fotos de estudio de tamaño credencial, de frente a color –no instantáneas–, con cabello y patillas cortas, frente libre, sin barba, sin lentes, sin aretes, sin cadenas, sin gorra y con camisa que no tenga logotipos o letreros.

Asimismo, deberá llevar constancia de estudios o certificado original del último grado cursado, recibo de agua o energía eléctrica en original, para comprobar domicilio; CURP y credencial de elector, expuso Armenta Reyes.

Aquellos jóvenes que sean de otro estado o municipio, deberán presentar una carta de no registro de cartilla militar, mencionó el funcionario.

Para mayor información, pueden llamar al teléfono 410-06-00, o de un teléfono Telcel al 118 (llamada gratuita), en ambos casos la extensión es 3480, señaló Armenta Reyes.