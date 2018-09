Concesionarios paran hoy servicio de camiones en varios municipios de Sonora

Para presionar y lograr que se les dé más subsidio o se les autorice una tarifa más alta, concesionarios de transporte público de Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado y Agua Prieta pararán el servicio indefinidamente a partir de hoy.

En voz de José Luis Gerardo Moreno, presidente de Sictuhsa, argumentaron que ante la falta de resultados en los encuentros de negociación con el Gobierno del Estado debido al incremento de los principales insumos, suspenderán el servicio y afectarán a más de 125 mil usuarios.

El presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa) reveló que una de las propuestas de la autoridad estatal fue el aumento del subsidio, pero no aceptaron porque es insuficiente, pues no cubre la totalidad de los costos.

“Hemos decidido suspender la prestación del servicio de manera indefinida hasta encontrar una solución, que de manera razonable permita la sustentabilidad y confiabilidad que tanto se ha promovido.

“Creemos que los costos del transporte deberían de andar en 15 pesos el pasaje, no estamos pidiendo los 15 pesos, estamos pidiendo que nos permitan cobrar la tarifa del año pasado (11.96), en lo que se actualiza la nueva tarifa”, puntualizó.

ANUNCIAN SERVICIO DE TAXI

En contra de la medida de los concesionarios se pronunció el director general de Transporte en Sonora, Carlos Morales Buelna, quien anunció que habrá servicio de taxis para los usuarios.

“El Gobierno no está de acuerdo con el chantaje que está montando esta empresa mediadora (Sictuhsa), ya que es un modus operandi que estas empresashan conducido por muchos años”, señaló.

El Gobierno del Estado ha otorgado cerca de 640 millones de pesos en lo que va de la presente administración, afirmó, con la finalidad de que brinden un servicio eficiente, algo que no se ha logrado en años.

“Ahora pretenden subir a 15 pesos por prestar un servicio ineficiente que no ha respondido a las necesidades del usuario, es decir, en su modus operandi quieren que el Estado y el usuario premien su ineficiencia”, destacó.