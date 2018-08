ASEGURA OPERATIVO CONJUNTO A DOS SUJETOS CON ARMAS, GRANADA Y CARTUCHOS EN CAJEME

Cajeme, Sonora.- La detención de dos personas que transportaban en un vehículo armas de fuego, una granada y cartuchos útiles en un compartimiento prefabricado, fue el resultado del operativo conjunto entre SEDENA, PESP y Policía Federal (División Fuerzas Federales) que realizan en esta ciudad.

Los hechos se presentaron cuando el convoy de elementos estatales y federales circulaban de norte a sur por las calles Francisco Villa y Fausto Topete, en la colonia Leandro Valle, donde tuvieron a la vista un vehículo marca Honda, línea Accord, con placas de afiliación, el conductor al percatarse de la presencia de las unidades frenó de manera intempestiva y peligrosa, deteniendo su marcha en una esquina.

Por tal motivo, los elementos bajaron de sus unidades para entrevistarse con el conductor quien dijo llamarse Francisco Javier (N), a quien le explicaron que por dicha conducta podía ser acreedor a una infracción denominada conducción temeraria, razón por la cual se le solicitó la documentación del vehículo, tomando la persona una actitud nerviosa y evasiva.

De nueva cuenta se le solicitaron los documentos del vehículo pero continuó sin dar respuesta y volteando a ver al copiloto quien responde al nombre de Agustín Alberto (N), por esa razón se les pidió realizarles una inspección corporal y del automóvil accediendo, no encontrándoles objeto ilícito en sus personas.

Mientras tanto, otro elemento realizó la inspección del vehículo encontrando debajo del asiento del conductor 1 granada de mano, color negro con chavete color metal, al parecer de origen artesanal.

Asimismo, al revisar la cajuela observó que no estaba el recubrimiento de tela de los respaldos de los asientos traseros y en su lugar se apreciaba una lámina soldada repintada siendo esta una modificación, por lo cual optaron por remover el respaldo vieron un compartimiento prefabricado encontrando en su interior las siguientes armas:

2 armas tipo fusil de asalto AK47, una con un cargador abastecido con 30 cartuchos, y la otra con silenciador con cargador abastecido con 25 cartuchos.

1 arma tipo pistola calibre 40 automática.

1 arma tipo pistola calibre 9×19 con cargador abastecido con 12 cartuchos y uno más en la recámara.

2 cargadores 7.62x.39, uno con 30 cartuchos y otro con 20 cartuchos útiles.

Así como 5 cartuchos sueltos calibre 7.62 x .39

Por lo anterior se les informó que quedaban detenidos por la probable comisión del delito de portación de armas de fuego, les dieron lectura a los derechos que les asiste y fueron trasladados a la Procuraduría General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

NOTA: Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. (Art. 13 del CNPP).