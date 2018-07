En 3 años ni gasolinazos, ni aumento a luz… afirma López Obrador

* El virtual ganador de la elección presidencial asegura que en ese periodo se mantendrán precios respecto a la inflación; por medio de plan energético busca bajar precio a gasolina

Tras reunirse con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, descarto que haya gasolinazos en su administración.

En conferencia, explicó que durante los primeros años de gobierno no aumentará el precio de la gasolina, en términos reales.

En tres años no van a haber gasolinazos. Vamos a buscar que la gasolina no aumente de precio en términos reales. Esto es que se mantenga, en términos reales, con los mismos precios; hay que mantener los precios con respecto a la inflación”, aseveró.

Agregó que los precios del gas, del diésel y de la energía eléctrica tampoco se elevarán en ese periodo y en la segunda mitad del mandato, ya infraestructura energética, se buscará disminuir su precio.

“Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, tras la rehabilitación de 6 refinerías, bajarán los precios”, aclaró.

López Obrador agregó que su equipo de trabajo ya trabaja en la definición de un plan energético para rescatar la producción de petróleo crudo y gas; además de explotar la energía limpia y renovable.

Aseguró que parte de su plan es “rescatar” al sector energético de la “crisis severa” que hay en la producción de petróleo crudo y gas.