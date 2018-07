Claudia Pavlovich anuncia que hará cambios en el gabinete tras elecciones

Claudia Pavlovich adelantó que hará cambios en el gabinete tras las elecciones del pasado 1 de julio donde resultó electo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

La gobernadora no dio nombres ni detalles sobre quienes conformarán el nuevo gabinete que tendrá que trabajar con un nuevo gobierno.

En entrevista con medios de comunicación, sostuvo que las acciones en beneficio de las y los ciudadanos, sin distingo de colores, siempre serán la prioridad del Gobierno del Estado.

A pregunta expresa, Pavlovich Arellano dijo que a lo largo de su carrera política ha trabajado en un ambiente de pluralidad, por lo que en esta ocasión no será la excepción, siempre buscando mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

“Estoy lista para seguir trabajando, dando la cara en favor de los sonorenses, como siempre lo he hecho” afirmó.

Respecto a un posible encuentro con el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, Pavlovich Arellano dijo que éste podría ser el jueves próximo, con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Los sonorenses expresaron una gran confianza y esperanza en el próximo Presidente electo, dijo la Gobernadora del Estado, por lo que confió en que Sonora tendrá todo el apoyo para superar los grandes retos.

De igual forma, expresó su beneplácito de que un sonorense como Alfonso Durazo vaya a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, pues ello seguramente se reflejará en apoyo para la entidad.

“Esperamos contar con su apoyo”, expresó la mandataria al agregar, que de acuerdo a las estadísticas de INEGI, Sonora en el segundo estado más seguro en el País, “nos guste o no, somos el segundo estado más seguro, así lo dice el Inegi, no lo decimos nosotros, y bueno, ¿qué es lo que esperamos?, pues no quedarnos ahí, sino ser todavía mejores”.

La Gobernadora Pavlovich Arellano expresó su voluntad de seguir trabajando, con respeto institucional a los diferentes poderes y niveles de Gobierno, al confiar en que la pluralidad política será de beneficio para los ciudadanos.

De igual forma señaló que se tomará unos días de descanso para estar con la familia.

El 59% de los votos registrados en Sonora el pasado 1 de julio fueron a favor de Morena, un 6% arriba del total de los votos que dicho partido presentó a nivel nacional, reveló la consejera presidenta del INE en Sonora.

Olga Alicia Castro Ramírez precisó que en el País, Morena registró un 53% del total de los votos de los mexicanos, y en Sonora más de 600 mil personas brindaron su apoyo al joven partido, que corresponde al 59% de 1 millón 075 mil 974 votos.

Explicó que dicho comportamiento no se puede calificar como histórico, ya que no se puede comparar con elecciones anteriores porque el partido tiene pocos años de haberse creado.