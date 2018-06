¡En Cajeme le tiran con todo y critican muy feo a Rogelio Diaz Brown en entrevista con periodistas, lo tratan de lo peor, se lo acaban en redes sociales!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme alguien debe de asesorar muy bien a este junior ahora enfrascado en la política, quien a vivido todo el tiempo de ella ya que nunca a trabajado, fue regidor 3 años, después 3 años de diputado local, después 3 años diputado federal y después 3 años presidente municipal de Cajeme y después casi 3 años secretario de Sedeson en el gobierno de Sonora, esas son las pruebas de que este junior sobrino por suerte de Beltrones que es quien lo tiene todavía encumbrado en la política y mamando de la ubre política.

Es por eso que tiene que defender a capa y espada al PRI y a todos sus candidatos aunque sean de lo peor y hayan quedado muy mal con el pueblo, pero este junior desesperado porque sabe que están perdidos, la presidencia de la república el PRI ya no ganara y hoy el estuvo en una entrevista con periodistas y la verdad se lo acabaron en las redes sociales, lo trataron de lo peor, tuvo que salir el gran locutor, gran periodista y secretario del Colectivo de Periodistas a calmar los ánimos y pidió que no se desbordaran las pasiones, porque ellos nomas eran periodistas que invitan siempre a todos los políticos de cualquier partido.

El asunto aquí es que el famoso Colectivo de Periodistas tiene razón ellos informan y ademas lo hacen muy bien, nomas que invitaron a Rogelio Díaz Brown y las redes sociales se desbordaron tirandole con todo al ex alcalde de Cajeme, se ve, se nota el coraje, el repudio que muchísimos cajemenses le tienen a Rogelio Díaz Brown, un junior muy cuestionado y aborrecido en Cajeme esa es la gran realidad.

Y no lo decimos nosotros ahí están las pruebas en el vídeo del famoso Colectivo de periodistas que muy atinadamente dirige el señor German Osuna de Cajeme y Guillermo Urias reconocidos colegas de Cajeme, que la gran verdad son buenísimos para el periodismo, mis respetos para el colectivo de periodistas es bueno pero el invitado de hoy fue malisimo la gente se le echo encima en las redes sociales, ver vídeo para prueba y comentarios de redes, y si no al tiempo amigos lectores.