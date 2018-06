Se reune Emeterion Ochoa con los vecinos de la colonia Real Campestre

Ciudad Obregón (junio de 2018).- “No vengo a hablarles de buenos deseos, que los tengo, vengo a hablarles de una realidad, lo que hay de nuestra parte es voluntad, capacidad, experiencia, resultados y un proyecto para los próximos tres años, dijo en su visita al fraccionamiento Real Campestre el candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme por la coalición “Todos por Sonora”, Emeterio Ochoa.

En sus recorridos por las calles, visitas a diferentes domicilios y encuentros en las colonias Real Campestre y 410 (Sóstenes Valenzuela), Emeterio Ochoa está seguro que hay mucho por hacer y uno de los problemas más graves que existe y que demanda la ciudadanía es la inseguridad, “el tema de robos, adicciones y servicios públicos son temas que tenemos que solucionar de ya, y hoy vengo a invitarlos a que se sumen a este proyecto concreto, quiero que sepan que vengo a comprometerme

a que, como Presidente, estaremos aquí en esta colonia, como lo haremos en el resto y en las comunidades de todo el Municipio, vamos a regresar una vez siendo gobierno, ustedes pueden tener la seguridad de que la nuestra será una administración cercana y accesible, queremos hacer equipo con la gente”, externó.

Emeterio Ochoa dijo que va a impulsar un programa de proximidad social, de gestión y de mucha atención ciudadana que va a permitir tener audiencias públicas en las colonias, en los campos y en las comisarías, donde todo el ayuntamiento va a salir al encuentro de las necesidades de las familias y vamos a resolver los problemas de manera directa y con resultados inmediatos.

Aseguró “que ante los problemas no voy a voltear a otro lado, sino que con decisión y voluntad los vamos a resolver juntos, la sociedad y el Gobierno, consciente de la importancia de apuntalar los valores dentro de la familia, para ello vamos a promover incansablemente un programa preventivo, con atención y seguimiento que incluya talleres artísticos, culturales y de valores.

Al término de estos encuentros hizo énfasis especial en la unidad, “no permitamos que vengan a las colonias a querernos dividir a través de las mentiras, porque una comunidad dividida no avanza y no construye, nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de nuestro proyecto, y lo vamos a defender y a impulsar a través de la unidad de todos”.