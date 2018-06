Cajeme requiere mayor impulso en actividades primarias: RBC

Ante un grupo de representantes del sector pecuario de la localidad, Rodrigo Bours Castelo señaló que en el municipio se requiere un impuso y mayor dinamismo en las actividades primarias de la localidad.

El candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, precisó que inyectar dinamismo en las actividades pecuarias, porcicolas, camaronicolas entre otras, permitirán seguir transformando El Valle del Yaqui.

“En el Valle del Yaqui, en la zona serrana hay muchas cosas por hacer. Lo que pasa, es que el sector primario trata de proteger lo suyo como todos los negocios. Recordemos que esta tierra fue fundada por gente que llegó de chihuahua y otros lugares en los 1900 y sobre todo muchos inmigrantes norteamericanos que vinieron a comprar lotes de terrenos que fraccionó una campaña extranjera. Ese impulso que le dio la inmigración a un valle que prácticamente no existía hizo que tengamos lo que actualmente tenemos”, indicó.

Indicó que una de las maneras de generar el dinamismo, es atraer a gente interesada en la porcicultura, agricultura y camaronicultura, es participar colaborativamente con inversionistas de otras ciudades de México y el extranjero.

“Debemos impulsa el desarrollo mucho más allá de lo que a cada individuo en lo particular o empresa le convenga. Para eso el gobierno, el gobierno es para poner y anteponer el bien común sobre el interés particular y potencializar los intereses particulares para un logro y un beneficio mayor. Eso es lo que yo quisiera logra y hacer con ustedes”.

Además, Bours Castelo solicitó a los presentes, voltear a ver a las colonias populares y comunidades rurales pues más que nadie, son ellos los que conocen de primera mano las necesidades que tiene la clase trabajadora.

“Tenemos un proyecto social y es buscar llegar y atender las necesidades de la clase trabajadora, atender las necedades de reclamo y justicia que existen en las colonias populares y en el ámbito rural, nadie mejor que ustedes para ver las condiciones en el ámbito que se encuentran las personas que dependen de ustedes y sus familias”