Estaremos presentes en el área rural los tres años de forma permanente: Emeterio Ochoa

* Reitera el candidato de Todos por Sonora su compromiso de trabajar al lado de las familias, establecer prioridades y ofrecer soluciones para el área suburbana de todo el Municipio

Ciudad Obregón, Sonora (junio de 2018).- Un llamado a los simpatizantes de su proyecto y de los partidos que lo postulan, hizo el candidato Emeterio Ochoa Bazúa para seguir trabajando arduamente en una campaña incluyente, cercana y de mucho contacto, convenciendo con la fuerza de las propuestas concretas que conforman este propósito para los próximos años en favor de todos los cajemenses, proyecto y propuesta por lo mucho que hay por hacer para que las condiciones de vida de la gente mejoren y que sea con la fuerza de los votos de las y los ciudadanos este 1 de julio donde se confirme la decisión de ir con valor y decisión hacia adelante.

En su visita a la delegación de Altos de Jecopaco, Emeterio Ochoa invitó a los habitantes de esa comunidad a caminar unidos, ante quienes se comprometió a mejorar el poblado con obras y hechos reales que será posible con la participación responsable y activa de los ciudadanos y el gobierno, trabajando juntos.

“El primer compromiso de nosotros es ser una administración cercana, una administración amiga, que no desaparezca por tres años y se encierre en Palacio Municipal, estaremos presentes en las comunidades, regresaremos aquí, saldremos al encuentro de la demanda ciudadana a resolver y llevar respuestas, lo digo con la voz completa porque como diputado, secretario y regidor eso hicimos y lo seguiremos haciendo, trabajo con resultados”, manifestó.

En cuanto al tema de la seguridad pública, el candidato dijo tener conocimiento del daño que el robo a casa habitación hace en las comunidades rurales, ante esa situación, abundó, es preciso replantear el esquema para una mejor y más eficiente vigilancia, bajo un sistema de evaluación permanente donde las y los ciudadanos evalúen el desempeño de las autoridades.

“Ustedes van a tener cercanía con el responsable de la seguridad de esta delegación, se trata de que evalúen los resultados y decidan si continúa, vamos a ofrecer resultados porque esa es la principal demanda de los cajemenses, quieren vivir con tranquilidad”, afirmó.

En la colonia Allende dijo que la confianza depositada en su proyecto por parte de los cajemenses no es a cambio de prometer lo que no se puede cumplir.

“Si yo les digo que de la noche a la mañana vamos a resolver todo esto nada más para que voten por nosotros, pues no es el caso, hablamos con la verdad, hablamos de frente y les vamos a cumplir, vamos a tomar prioridades y las resolveremos una a una, bajo principios de orden, eficiencia y rendición de cuentas claras”, puntualizó.

Acompañó al candidato Emeterio Ochoa la aspirante a la Diputación federal por el Distrito 6, Anabel Acosta Islas.