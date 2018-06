Exitosa gira realizo ramón días por la comisaria de la Col. Unión

Con éxito cerro el lunes de campaña el candidato a la presidencia municipal por la coalición PAN-PRD “Por Huatabampo al Frente”, Ramón Díaz “el chavalo”, concluyendo con un gran evento en el barrio de los conejos en la colonia Unión.

Desde temprano, “el chavalo” atendió reuniones privadas con grupos de ciudadanos comprometidos con Huatabampo y que coinciden con el candidato con más experiencia, el de continuar lo que se pauso por tres años, rescatando así las obras pendientes y formar un solo bloque que empuje fuerte la economía municipal.

Por la tarde, recorrió y saludó a las familias de la Macías y el Alto San Cristóbal, en donde se reunió con los vecinos, platicando las necesidades que se tienen, resaltando los de agua y vivienda, las cuales son prioridades en estos momentos.

En el Alto San Cristóbal, los vecinos le comentaron que han estado batallando por el suministro de agua potable, esto a pesar de que la tubería principal del acueducto intracomunitario pasa cerca de esta comunidad, pero no se sabe la razón por la cual no cuentan con el vital líquido. A lo que Ramón Díaz “el chavalo”, respondió que eso es muy extraño y algo ha de estar pasando porque siendo la primera comunidad del municipio por donde pasa la tubería principal, no cuenten con agua potable, por lo que se tiene que investigar las razones por las cuales suceden estas cosas y no tengan agua.

Cerrando la gira con una visita a la colonia Unión, caminando algunas cuadras, saludando a los vecinos, llegando al barrio de los “conejos”, en donde ya los esperaban sus habitantes, escuchando sus propuestas, pero sobre todo externando lo que les hace falta para poder vivir mejor. Siendo acompañado por los candidatos a la diputación local por el XXI distrito y federal al séptimo distrito, Gerardo Gaytán Fox y Heliodoro Quiñones Corral, suplente del doctor, Raúl Silva Vela, respectivamente; quienes también dijeron sus propuestas y proyectos para que Huatabampo salga adelante del rezago donde esta, apoyando al “chavalo” en todas sus acciones.