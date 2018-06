Juntos debemos perfeccionar el sistema de justicia penal: Emeterio Ochoa

* Para que no se convierta en una “puerta giratoria” para delincuentes

* Reitera el candidato de “Todos por Sonora” el llamado a la unidad y evitar el encono en beneficio de la sana convivencia en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora (11 de junio de 2018).- Las calles de todo el Municipio que recorre como candidato a la Presidencia Municipal le recuerdan a Emeterio Ochoa que en Cajeme falta mucho por hacer, por ello dijo, es necesario avanzar unidos.

En la colonia Beltrones acompañó al aspirante a representar a Sonora en el Senado de la República de la coalición “Todos por México”, Manuel Ignacio Acosta, y ante toda la fórmula hizo un llamado a los vecinos a no permitir que el encono y el odio marquen estas dos semanas que restan a la campaña.

Y es que, aseguró, su postura es la misma desde el inicio del proceso electoral, respetar siempre, y por sobre todas las cosas, a las personas más allá de su ideología política o si comulgan o no con su proyecto político, lo que no debemos permitir es que a los cajemenses nos quieran dividir, puntualizó.

Ante vecinos de la colonia Ramiro Valdez Fontes, mejor conocida como “El Chorizo”, Emeterio Ochoa se comprometió a replantear la estrategia de seguridad para que las familias no sufran robos en ninguna de sus modalidades, además de enfocar esfuerzos en materia de prevención a través del programa “Valor es Cajeme”.

Por la mañana en el fraccionamiento Las Fuentes confió que con el empuje de Anabel Acosta representando al Distrito 6, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta en el Senado, se revierta la facilidad con que los delincuentes salen de la cárcel gracias a los vacíos que deja el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Eso no puede seguir pasando, por eso es necesario que nuestros candidatos lleguen para que puedan legislar en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, no puede seguirse entendiendo como una puerta giratoria, que cuando la Policía atrape a un delincuente se quede en la cárcel”, dijo.

Respaldó la exigencia de evitar decisiones centralistas y que se establezca un verdadero federalismo porque señaló, “los municipios están más cerca de las necesidades y más lejos de los presupuestos”