Politica Regional

Anuncian visita de Meade a Cd. Obregón…: Este jueves estará en Ciudad Obregón el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, por fin, por fin viene al sur de Sonora, como tampoco ha venido el neopanista Ricardo Anaya, y aunque “Bud”, ya como depresión tropical también estará visitándonos, el evento tricolor será en la techada arena Itson… Un millón de votos federales en disputa, asi es, más de un millón de boletas electorales fueron selladas en las instalaciones de la Junta Distrital 06 que corresponden a la elección de diputados federales, senadores y presidente de la República… Ante los pronósticos relativos a la proximidad del huracán Bud –llegaria como depresión tropical–, se instaló ayer martes en Cajeme el Consejo Municipal de Protección Civil encabezado por el Alcalde Faustino Félix Chávez y por el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Marcelo Calderoni Obregón… Algo inédito esta temprana temporada de ciclones tropicales para el noroeste de México. De que le urge agua a la región, le urge, por eso, “Bud” seria bienvenido pese a los daños que pudiera provocar!

El anuncio de tan importante visita fue hecho por Andrés Rico Péerez, presidente de este partido en Cajeme, precisando que el evento encabezado se realizará a partir de las 4:00 de la tarde en la Arena Itson (calle Kino), seguramente ante no menos de diez mil personas.

Rico Pérez comentó que hay muchas probabilidades de que el candidato priista gane la elección del próximo 2 de julio, debido entre otras razones, a sus cualidades como persona y funcionario público, afirmando que por tercera vez consecutiva el PRI ganará el “carro completo” en las próximas elecciones.

Por otra parte, Adrián Manjarrez Diaz, presidente del Comité de Procesos Internos, rechazó las encuestas que colocan a Meade en tercer lugar de las intenciones del voto, prácticamente eliminado de la competencia electoral, pero no crea usted, amigo lector, que a final no seria tan fácil el triunfo del tabasqueño

“Las encuestas sólo dicen qué nombre es el más conocido, y no es extraño que el nombre de ya saben quién sea el primero pues tiene 12 años en campaña electoral”, aseguró el reconocido notario publico, quien en estos menesteros tiene muchas tablas o muchos años corridos como suele decir el populacho.

Además la primera vez que la gente menciona preferencias por un candidato lo hace “con el estómago”, comentó, por eso suele suceder que en la primera vuelta de una elección gane el que es votado “con el estómago” de la gente, y en la segunda vuelta se impone “el voto con los sesos”.

Dos de panza y uno de sesos

Por cierto, excelente la crónica del culto Aureliano Rincón sobre las declaraciones de Manjarrez, dice: “El estómago tiene algo de sesos”, fue la ocurrencia que respondió Adrián Manjarrez Díaz cuando se sintió acorralado por el periodista Sergio Anaya, quien le cuestionó sobre sus afirmaciones en una rueda de prensa.

Junto al dirigente del PRI Cajeme, Andrés Rico, el ex delegado de la Secretaría de Gobernación pontificó: “la gente vota con el estómago la primera vez y la segunda vuelta vota con la cabeza”. Ni Roy Campos es tan contundente.

Quizás el coordinador de la campaña de Emeterio Ochoa Bazúa se refería a Venezuela, país donde sí hay una segunda vuelta electoral y de tanto recurrir a la campaña negra contra Amlo se quedó ciclado.

Pero fue en ese momento, que el director de Infocajeme lo atajó con el planteamiento de que “entonces donde no hay segunda vuelta y todos ganan a la primera, la gente votó con el estómago?”.

El notario se escudó con un “pues no sé, hay que preguntarles” y de ahí en adelante comenzó su transformación de abogado a experto en markenting y concluir como nutriólogo, todo en menos de 5 minutos.

“Los que ganen aquí, van a ganar por el voto con el estómago”, se le insistió al político priista, quien ya mostraba signos de desesperación y alcanzaba a repetir un “puede ser…puede ser”.

Entonces vino la frase para la posteridad de que “el estómago tiene algo de sesos”, declaración que por cierto le causó mucha risa al dirigente Andrés Rico y ante el desfiguro de su compañero, optó por retirarle el micrófono.

Pero antes soltó una de antología con la gracia alburera del Cheff Ornica: “Hay quien desayuna huevos revueltos, hay quien desayuna sesos también, desayuna lo que te hace falta, al final de cuentas si te falta energía, le metes…”.

“Espérense vamos a desayunar”, reaccionó para concluir la entrevista el ex regidor como para distensar el momento y los demás reporteros se unieron al chacoteo incluido el albur.

En el “Manjarrez Park” no existen las casas amigas, el Frutsi, Monex y hasta los mapaches se extinguieron, todo por aferrarse a fantasear que los votos para los candidatos de la fórmula priista en Cajeme, serán motivados por pura convicción.

Entre tanto, ante los pronósticos relativos a la proximidad del huracán Bud, se instaló en Cajeme el Consejo Municipal de Protección Civil encabezado por el Alcalde Faustino Félix, el cual tiene por objeto llevar a cabo la coordinación necesaria para prevenir posibles afectaciones en caso de arribar el meteoro a la localidad, o se presenten remanentes de éste.

Indicó que, de continuar la trayectoria actual, las primeras lluvias de Bud podrían estarse presentando en el municipio a partir de este jueves, por lo que se ha instruido a las distintas dependencias municipales a coordinarse con las del ámbito estatal y federal, reunión en la que también estuvo presente Marcelo Calderoni Obregón, Secretario del Ayuntamiento.

En otros asuntos, en Cajeme, un millón de votos federales en disputa, asi es, más de un millón de boletas electorales fueron selladas en las instalaciones de la Junta Distrital 06 Cajeme, que corresponden a la elección de diputados federales, senadores y presidente de la República.

Desde la vocalía de Organización Electoral se informo que para el caso de este municipio, donde se instalarán 552 casillas, llegaron 336 mil boletas por cada cargo de la elección federal.

El sello con tinta que se puso al reverso de cada boleta trae el escudo nacional y una leyenda que dice en tres renglones: Instituto Nacional Electoral. Estado de Sonora. 06 Consejo Electoral Distrital.

En los trabajos de sellado participaron alrededor de 200 personas, entre consejeros electorales, supervisores y capacitadores, quienes durante tres días alistaron parte del material a utilizar el 1 de julio.

Cabe precisar que este material quedará guardado en una bodega del inmueble, resguardada por elementos del Ejército México hasta una semana antes de la jornada electoral, cuando comienza la entrega de los paquetes .

Los Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs) depositarán en cada paquete electoral las boletas y la papelería oficial electoral, que además contienen mamparas, tinta y todo lo necesario para que se cumpla con las votaciones.