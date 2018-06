Mensaje de Rodrigo Bours, Candidato Independiente a la Alcaldía de Cajeme en el Foro de Agua

Nadie participó en el movimiento del No al Novillo como yo lo hice.

Tengo la voz completa para decir, lo que les tengo que decir.

Aquí está lleno de gente bien intencionada, que estoy seguro que quieren que se le hable con la verdad.

Tenemos el derecho de defender el agua, lo que no tenemos derecho es manipular su movimiento.

Aquí hablamos de desalación, un proceso complicado, pero ustedes no me dejarán mentir que en las comunidades rurales, no pueden echar a jalar un pozo y le entregan a la gente agua en pipas.

Aquí hablamos de una desaladora, cuando la planta potabilizadora 3-4 que está pegada al Canal Alto, solo tres de diez bombas operan porque les faltan filtros.

Aquí hablan de desalacion cuando el agua en las colonias de Ciudad Obregón está siendo tandeada; no se les está surtiendo el agua como sucedía en Hermosillo:

Aquí hablan de desalación, cuando las comunidades Yaquis, en particular la Loma de Guamuchil, no tienen buen suministro ni calidad de agua potable.

Aquí se habla de desalación, y cuando yo le pregunto a mi amigo Alberto ¿qué pasó con la planta de tratamiento de Hermosillo, que costo una fortuna y que fue construida con un prestanombres de Beltrones? Y me dice “no sé “, ¿qué se está haciendo con esa agua? “no sé”, ¿qué es lo que está funcionando? “no sé“.

Aquí se habla de desalación, cuando el tubo del acueducto fue suministrado, igual por un presta nombres.

Aquí se habla de desalación cuando la presa Pilares quedó inconclusa e igual fue otorgado el contrato a otro prestanombres.

Aquí se habla de deslación, hay que decir ¿desaladora? ¿para quién?

¿Para quien se alió a Guillermo Padrés Elias para cometer esa injusticia?

¿Para quien manipuló y utilizó el movimiento legítimo por el agua para imponer a un candidato, el anterior alcalde de Cajeme, que ha sido el más inepto, el más corrupto en la historia de nuestro pueblo?

¿Para imponer al Alcalde actual que tiene sin suministro a su propia población?

Cuando la gente compra garrafones de agua porque no tiene agua de calidad en sus hogares?

Ustedes no me dejarán mentir, cuando prácticamente toda la población, tiene adeudos impagables con el Organismo Operador del agua.

¿para quién?

Y de paso impuso a aquel anterior alcalde, impuso al actual, quiere imponer a otro y de paso a su hija también, quien no vive aquí en Sonora.

Yo no creo que eso sea correcto.

Quiere el PRI privatizar el agua potable en Cajeme, eso fue lo que hizo en Navojoa, lo va a volver a intentar, quiere colapsar el organismo de agua para privatizarlo y hacer negocio con el, no lo vamos a permitir.

Yo le pido al Distrito de Riego que ellos firmen el compromiso de que no faltará agua para consumo humano, como sucedió en la administración de Javier Lamarque Cano y el Distrito entró en conflicto con la administración municipal.

El Organismo Operador me informa que se le está pichicateando el agua cruda para suministro para consumo humano, eso es intolerable.

Yo no seré voz de intereses políticos y económicos nefastos y corruptos.

Yo Rodrigo Bours seré la voz del pueblo de Cajeme, seré la voz en sus demandas de justicia, de seguridad, de transporte público, educación y por supuesto de un suministro de agua potable.

Yo le pido al Distrito de Riego que respetando la pluralidad de sus miembros, que no interfiera ni intervenga en las próximas elecciones que vienen ahora el 1 de julio.

Muchas gracias, soy Rodrigo Bours, candidato independiente a la alcaldía de Cajeme.