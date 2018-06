Mas empleos y que duren todo el año para las comunidades del Valle del Yaqui mi compromiso: Omar Guillen

El candidato por el Distrito XV Omar Guillén se comprometió con los habitantes de las comunidades del valle a gestionar más trabajo, no sólo por temporadas sino empleos que duren todo el año, “el valle necesita este tipo de gestiones en favor de la economía de muchos hogares de esta parte de Cajeme”.

“Vamos a trabajar con firmeza y no vamos a bajar los brazos en el tema de generar condiciones que favorezcan el bienestar, el crecimiento digno y una vida decorosa y con oportunidad para las familias del campo -aseguró Omar Guillén- este tipo de gestiones son las que se necesitan con claridad y resultados concretos, hoy vengo a sumarme al lado de las familias trabajadoras con propuestas viables que enriquezcan la producción de nuestros campos”.

Omar Guillén recibió el respaldo de los habitantes de las colonias Primavera, 410 (Sóstenes Valenzuela), y también el de la gente de la Comisaría de Marte R. Gómez, del Campo 47 y de la colonia Rosales; con quienes se comprometió a seguir impulsando gestiones que se traduzcan en una infraestructura que mejore las condiciones de vida y abra nuevas alternativas para el desarrollo comunitario.

“En estas colonias se van a acordar de mi cuando regresemos, cuando vean los resultados inmediatos a sus peticiones, yo me comprometo y empeño mi palabra de que habremos de darle seguimiento y atención particular a las demandas que les permitan vivir mejor, abatiendo los rezagos, transformando sus anhelos en hechos visibles, con obras y programas que estaremos impulsando con decisión desde el Congreso del Estado, sabemos cómo hacerlo y así lo haremos”, expresó.