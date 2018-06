¡Escogen al estado de Sonora para negociar con el “Peje” para darle una salida digna a Peña Nieto!

* Ya el PRI reconoce que perderán, ahora son puras negociaciones y acuerdos para entregar la presidencia y salir bien y estar bien con AMLO.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y cada día corre en México mas fuerte la versión den que por ordenes directas de la presidencia de la república se empiecen a hacer las negociaciones con Andres Manuel Lopez Obrador, para darle al señor presidente de la república Don Enrique Peña Nieto una salida digna de palacio nacional y de Los Pinos.

Por tal motivo el día 28 de mayo se reunieron en el restaurante Palominos de Hermosillo Sonora Manlio Fabio Beltrones y Alfonso Durazo para llegar a acuerdos convenientes y asi negociar lo mejor posible y que convenga al PRI, se dice que después de platicar largo y tendido Manlio y Alfonso Durazo llegaron Sylvana Beltrones, Rogelio Díaz Brown y Ricardo Mazon quienes se integraron a la plática para que se enteraran bien como se iba a trabajar en Sonora y como habían quedado los acuerdos con MORENA y con Durazo enviado especial del “Peje” a esa platica.

Se dice que previa a esa cita ya Ricardo Mazon había tenido una gran plática con Alfonso Durazo en Santa Ana Sonora en el restaurante Elba, y ahí acordaron la reunión en el Palominos de Hermosillo, se habla de que ya se negocio todo, Sylvana sera senadora y al parecer el “Maloro” sera sacrificado, además dicen que le esta haciendo demasiado daño a la campaña de Sylvana.

Pues así las cosas amigos lectores, todo esta ya arreglado con el PRI y MORENA fue Sonora la sede de las negociaciones nacionales, el “Peje” será el próximo presidente de México y Sylvana sera senadora, el “Maloro” no sera senador, siguen las grandes negociaciones con el “Peje” para darle una salida digna a Peña Nieto y ademas que llegando AMLO a Los Pinos no haya cacería de brujas en contra de los priistas así las negociaciones, y si no al tiempo amigos lectores.