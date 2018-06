¡En Navojoa se desploma la campaña de Silva Vela y su cuñadazo Martin Ruy Sánchez!

* Los candidatos y dueños del PAN en la Perla del Mayo bajan en las encuestas y Ana Luisa Valdez del PRI ya los supera con mucho.

Hermosillo, Son.- Y vaya que algo está pasando de última hora en Navojoa donde se suponía que por lógica y por todavía ostentar el poder del ayuntamiento los dueños y propietarios del PAN en Navojoa Raúl Silva Vela y su cuñadazo del alma el candidato del PAN a la alcaldía Martin Ruy Sánchez tenían todas las posibilidades de volver a ganar.

Pero nos están llegando calientitas las últimas encuestas de Navojoa, Huatabampo y en Navojoa de desplomaron considerablemente los candidatos del PAN a la diputación federal por el séptimo distrito Raúl Silva Vela y así mismo por secuencia y por ser de la misma cuadra panista el candidato a la presidencia municipal Martin Ruy Sánchez también se desplomo, se cayó y muy feo en las últimas encuestas, tan bien que iban.

Pero algo paso en Navojoa que ya la gente no opina tan bien de los cuñadazos del alma y por ello ya no piensan en votar por ellos otra vez, así las cosas amigos lectores se desploma y muy feo la campaña panista en Navojoa Silva Vela y Ruy Sánchez, ya son superados por Ana Luisa Valdez y Marques del PRI, y si no al tiempo amigos lectores.