¡En Cajeme siguen Denisse y Brenda de lo peor, no levantan!

* El pueblo las rechaza es un repudio generalizado hacia sus candidaturas, ah pero el PRI se empecinó con ellas y van derechito al fracaso

* Brenda y Denisse están viviendo un sueño wajiro, ilusamente piensan que serán diputadas.

Por Jose “Pepe”Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme las cosas andan de lo peor cada día más y no es por jorobar en contra de ellas finalmente ni las conozco pero lo del cesar al cesar, ellas están viviendo engañadas, una campaña de pura farsa, pura falsedad.

El pueblo ya está harto de tantas y tantas mentiras del PRI y más de las candidatas a las diputaciones locales por Cajeme Brenda y Denisse las divas de la política cajemense, siguen viviendo un gran sueño de querer llegar a las diputaciones, algo que se ve muy difícil porque los cajemenses jamás votaran por ellas, es algo que por lógica se deduce.

El pueblo esta harto del PRI y más de candidatos insensibles como Brenda y Denisse la verdad no nos explicamos porque la gobernadora aprobó a estas candidatas, pero bueno ellos sabrán porque las mandaron a perder a Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.