Edgardo Martínez “El Galin” se reune con habitantes del Rastro

Por Daniel Huerta

Benito Juárez, Son.- recorriendo sin descanso por los diferentes sectores así como poblaciones y comunidades de este Municipio Edgardo Martínez “ El Galin” visitando casa por casa a sus habitantes escuchado sus necesidades así como las peticiones que carecen en cada sector de la localidad.

La buena aceptación de sus habitantes en las reuniones así como la gran cantidad de asistentes de las mismas dando la oportunidad de platicar con ellos y darle solución a sus peticiones es lo más importante no dejar que se quede en una propuesta de campaña, es dar solución a lo que su gente necesita para tener una mejor calidad de vida.

Por su parte el candidato indicó que en su propuesta de campaña está en las principales es la seguridad, salud, educación, vivienda por decir algunas y que todo esté programas de trabajo no se quedarán en el olvido, llegando a la Presidencia Municipal su gente tendrá un acercamiento más directo con el, implementando un programa que no se ha visto en ningún Municipio “ El Alcalde con su Gente” donde podrán tener acceso a dialogar de frente y expresar sus necesidades e inconformidades en este Municipio.