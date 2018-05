¡Rebasa AMLO el 50% de las preferencias, se encienden los focos rojos en el PRI!

* Priva la tristeza, la nostalgia y la desesperación, Meade se hunde cada día mas.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes muy fidedignos de gente muy cercana a la presidencia de la república de que ya se encendieron los focos rojos en el PRI, al saber ya y están plenamente convencidos de que ya es muy difícil que el candidato del PRI a la presidencia de la república Jose Antonio Meade repunte y pueda lograr alcanzar al gran tsunami político y esa gran bola de nieve que esta causando en todo el país la candidatura del señor Andres Manuel Lopez Obrador.

Y por tal motivo ya empieza a permear la tristeza, la desesperación, la nostalgia y la impotencia de ya no poder hacer nada por convencer a los mexicanos de que voten por el PRI, un partido totalmente devaluado, yo no soy político pero entiendo a la gente y como todos los días veo reclamos y enojos contra el PRI y sus malos gobernantes pues se deduce que por eso se harto el pueblo de México y ya no quieren saber nada del tricolor.

Y eso trae a muchos priistas muy mal ahorita porque se les acabara la papita en el poder y todo lo que se deriva del gran poder que ostentaban, así las cosas amigos lectores y sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni de ayudar a otros pero ese es el sentir de la gente nos consta y ni modo ellos se lo ganaron a pulso, ahora los malos gobernantes del PRI y los malos gobiernos actuales pagaran muy cara su osadía de haberse portado mal con el pueblo de México, que el día primero de julio les cobrara muy cara la factura en las urnas y digan que se los dijo en loco pero eso ya esta escrito, Lopez Obrador sera el próximo presidente de México, y si no al tiempo amigos lectores.