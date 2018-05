¡El PRI tocara fondo el 1ro de julio, prácticamente desaparecera afirma “Toño” Astiazaran!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Estoy convencido que el PRI ya esta totalmente en la lona y no tengo ninguna duda de que el día de las elecciones el primero de julio tocara fondo, la gran derrota electoral que le espera en México lo hará prácticamente desaparecer, porque ademas la gente ya esta harta de un partido que engaña a la gente, que aplasta trayectorias y tiran por la borda años de esfuerzos y triunfos.

Y es que el PRI no entiende ni a aquilatado los equilibrios políticos regionales que es lo que la gente realmente quiere, pero ellos siempre se salen con la suya imponen candidatos a su libre albedrío y a chaleco a sabiendas de correr el riesgo de perder.

Y la gente ya no quiere mas imposiciones centralistas, ademas México ya cambio ya no es el mismo de antes en el que PRI hacia y deshacía por eso el día primero de julio haremos desaparecer al PRI, de eso estamos seguros dijo el candidato del PAN al senado de la república el guaymense Antonio Astiazaran.

Y la gran verdad tiene algo de razón “Toño” porque si la gente ya esta harta del PRI al menos el próximo presidente de la república no sera del PRI de eso si estamos consientes y casi seguros, así que pudiera tener razón “Toño”, y si no al tiempo amigos lectores.