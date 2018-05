¡En Huatabampo ya no estamos para experimentar con políticos sin experiencia: Ramón Díaz Nieblas!

* No tienen claridad en el rumbo que se debe dar al municipio afirmo Ramón Díaz Nieblas “El Chavalo”

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Huatabampo estamos muy claros lo que queremos los huatabampenses, queremos progreso, mas seguridad publica, mas empleos, mas y mejores servicios públicos, mejor calidad del agua y son muchísimas cosas de las que actualmente carece Huatabampo por la pésima administración priista, porque gobiernan sin rumbo, al aventon, al ahí se va y por eso el municipio esta de lo peor.

Heliodoro Soto hundió a Huatabampo, lo marginó, lo alejo del crecimiento, lo tiene en olvido total, por eso nosotros llegando a la presidencia municipal le pondremos toda las ganas del mundo para rescatar Huatabampo y sacarlo del gran bache en que se encuentra, así que no podemos confiarnos y votar por gente sin experiencias que no saben nada de administrar el ayuntamiento como el candidato del PRI a la alcaldía que no tiene experiencia en nada.

Así lo afirmo el candidato del PAN a la alcaldía de Huatabampo Ramón Díaz Nieblas “El Chavalo”, y si no al tiempo amigos lectores.