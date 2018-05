¡En Cajeme piden a la gobernadora los relevos urgentes de Brenda y Denisse!

* En Cajeme las dos mujeres candidatas diputadas locales Brenda y Denisse andan de lo peor en las encuestas, no tienen gente y le están haciendo un gran daño a Emeterio, Sylvana y a Anabel, urge cambie el PRI de candidatas.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, finalmente casi todos los políticos son iguales y sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni ayudar a otros, en CAJEME LAS DOS CANDIDATAS A DIPUTADAS LOCALES BRENDA Y DENISSE ANDAN DE LO PEOR EN LAS ENCUESTAS MUY ABAJO, eso hizo prender los focos rojos en el PRI estatal porque Denisse y Brenda al no tener mucha aceptación de la gente pues automáticamente le están haciendo demasiado daño a la campaña de Sylvana Beltornes, a la de Emeterio, por ende a la de Anabel Acosta y Omar Guillen.

Y en fin a todos los candidatos del PRI a Meade pues ni se diga ese ya está más perdido que el tejuino, el asunto aquí se torna cada día mas grabe porque si la señora gobernadora y el PRI estatal no cambian a esas dos candidatas a diputadas locales por Cajeme se corre un riesgo muy grande porque DICEN EN CAJEME QUE JUNTA MAS GENTE UN ATROPELLADO QUE BRENDA Y DENISSE, entonces no sabemos que está esperando el PRI estatal para cambiar y mandar el relevo rápido de ellas, antes de que pase más tiempo y hundan más al PRI en Cajeme. Y es la verdad la campaña de Emeterio ya empezó a prender y muy bien, la campaña de Omar Guillen está muy bien y con mucha gente, la campaña de Anabel también ya empezó aprender bien ahí la lleva pero la campaña de Brenda esta de lo peor, pésima, sin gente, sin aceptación, la gente ya no le cree a sus mentiras no les ha cumplido todo lo que les prometió en la diputación anterior, entonces con qué cara les vuelve a pedir el voto.

Por eso la gente no la quiere y con justa razón, en el caso de Denisse pues es una mujer repelente, poco carismática, cuando le conviene nomas es amable, pero en campaña debe de ser pareja con todo mundo, finalmente anda buscando el voto de la gente es candidata tiene que estar bien con todos fingir si es posible, pero ella no lo entiende así cree que con el solo hecho de que ya es candidata ya será diputada y ahí es donde se pierde Denisse.

Y júrenlo que si no la relevan será un gran fracaso para el PRI, a ella y a Brenda deben cambiarlas rápido porque le están haciendo mucho daño a los demás candidatos priistas, y si no al tiempo amigos lectores.